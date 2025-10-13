Die Fußball-Nationalmannschaft von Kap Verde nimmt im kommenden Jahr erstmals an einer WM teil. Ein Heimsieg gegen Eswatini machte die Sensation perfekt.

Die XXL-Weltmeisterschaft in Nordamerika hat ihren ersten echten Fußball-Exoten: Die kleine Inselrepublik Kap Verde hat sich ihren großen Traum erfüllt und erstmals das WM-Ticket gelöst. Die "Blauhaie" sicherten sich am letzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0 (0:0) gegen Eswatini den Gruppensieg und ließen sensationell dem fünfmaligen Afrikameister Kamerun nur Rang zwei und die Hoffnung auf die Play-offs.

Dailon Livramento (48.) brach den Bann für Kap Verde im Nationalstadion von Praia. Der gebürtige Niederländer hatte bereits zum 1:0 gegen Kamerun im September getroffen. Willy Semedo, in Frankreich geboren, erhöhte wenig später auf 2:0 (54.). Den Schlusspunkt setzte der 37-jährige Stopira (90.+1).

Am vergangenen Mittwoch hatte der 70. der FIFA-Weltrangliste noch die erste Chance auf die Qualifikation mit einem 3:3 in Libyen vergeben. Dem großen Favoriten Kamerun, der schon achtmal an einer WM-Endrunde teilnahm, blieb nach dem 0:0 gegen Angola nur der zweite Platz in der Gruppe D. Die vier besten Zweitplatzierten spielen den letzten afrikanischen WM-Platz aus.