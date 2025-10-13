Anzeige
Fußball

WM 2026: Fußball-Exot Kap Verde löst erstmals WM-Ticket

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 20:10 Uhr
  • SID

Die Fußball-Nationalmannschaft von Kap Verde nimmt im kommenden Jahr erstmals an einer WM teil. Ein Heimsieg gegen Eswatini machte die Sensation perfekt.

Die XXL-Weltmeisterschaft in Nordamerika hat ihren ersten echten Fußball-Exoten: Die kleine Inselrepublik Kap Verde hat sich ihren großen Traum erfüllt und erstmals das WM-Ticket gelöst. Die "Blauhaie" sicherten sich am letzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0 (0:0) gegen Eswatini den Gruppensieg und ließen sensationell dem fünfmaligen Afrikameister Kamerun nur Rang zwei und die Hoffnung auf die Play-offs.

Dailon Livramento (48.) brach den Bann für Kap Verde im Nationalstadion von Praia. Der gebürtige Niederländer hatte bereits zum 1:0 gegen Kamerun im September getroffen. Willy Semedo, in Frankreich geboren, erhöhte wenig später auf 2:0 (54.). Den Schlusspunkt setzte der 37-jährige Stopira (90.+1).

Am vergangenen Mittwoch hatte der 70. der FIFA-Weltrangliste noch die erste Chance auf die Qualifikation mit einem 3:3 in Libyen vergeben. Dem großen Favoriten Kamerun, der schon achtmal an einer WM-Endrunde teilnahm, blieb nach dem 0:0 gegen Angola nur der zweite Platz in der Gruppe D. Die vier besten Zweitplatzierten spielen den letzten afrikanischen WM-Platz aus.

Anzeige
Anzeige

Kleinster afrikanischer WM-Teilnehmer jemals

Mit 490.000 Einwohnern sind die Kapverden der kleinste afrikanische WM-Teilnehmer der Geschichte und weltweit die Nummer zwei nach Island 2018 (330.000). Fern der neun bewohnten Inseln im Zentralatlantik leben mehr Menschen mit kapverdischen Wurzeln als in der ehemaligen portugiesischen Kolonie selbst. Auch gut die Hälfte der Nationalspieler wurde in einem anderen Land geboren, sie stehen in Irland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Slowakei, den USA, Moldau, den Niederlanden, der Türkei, Zypern oder Portugal unter Vertrag.

Kap Verde ist der dritte Debütant beim WM-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko nach Usbekistan und Jordanien. Aus Afrika hatten sich zuvor bereits Marokko, Tunesien, Ägypten, Algerien und Ghana qualifiziert.

Anzeige
Weitere News und Videos
Kap Verdes Lopes (r.) in einem Spiel gegen Ägypten

Nur Island war kleiner: WM-Debüt für Fußball-Exot

  • Galerie
  • 13.10.2025
  • 20:18 Uhr
Harry Kane beim Zusammenprall mit Kaua Santos
News

Tuchel: Kane fit für WM-Quali

  • 13.10.2025
  • 20:07 Uhr
Seit Anfang des Jahres beim ghanaischen Verband: Schäfer
News

"Feiern erst einmal": Ghana löst WM-Ticket

  • 13.10.2025
  • 10:12 Uhr
Unzufrieden: Ralf Rangnick
News

Rangnick schimpft nach Last-Minute-Pleite: "Deppert von uns"

  • 13.10.2025
  • 07:12 Uhr
Otto Addo (r.) bei der Hymne
News

Addo löst mit Ghana das WM-Ticket

  • 12.10.2025
  • 22:55 Uhr
Umkämpftes Duell in Bukarest
News

WM-Quali: Österreich verliert in Rumänien

  • 12.10.2025
  • 22:44 Uhr
Depay trifft vom Punkt zum 3:0
News

WM-Quali: Niederlande weiter ungeschlagen

  • 12.10.2025
  • 22:44 Uhr
Haaland trifft nach Belieben
News

Norwegen feiert "Hattrick-Held" Haaland

  • 12.10.2025
  • 06:12 Uhr
Osimhen ist der Star der Super Eagles
News

Notlandung: Wieder Flug-Ärger für Nigeria

  • 11.10.2025
  • 23:26 Uhr
Spaniens Mikel Oyarzabal feiert sein Tor
News

Spanien siegt locker, Kantersieg für die Türkei

  • 11.10.2025
  • 22:43 Uhr