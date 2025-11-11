Anzeige
Weltmeisterschaft 2026

WM 2026: Bis zu 175 Dollar! Parktickets teilweise teurer als der Eintritt

Die FIFA möchte mit horrenden Preisen fürs Parken von Autos noch mehr bei der WM 2026 abkassieren.

Die Anreise zu Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit dem Auto wird für Fans zu einem teuren Vergnügen.

Für die Partien in fünf Austragungsorten in den USA hat der Weltverband FIFA eine Website zum Kauf von Parkplätzen eingerichtet - zu Preisen, die teilweise sogar die der Eintrittskarten übersteigen.

So zahlen Anreisende etwa in Kansas City für einen Parkplatz bei einem Spiel in der Gruppenphase mit 75 Dollar (ca. 65 Euro) noch am wenigsten.

In Arlington/Texas und Miami steigen die Preise für das Halbfinale bzw. Spiel um Platz drei (Miami) auf 175 Dollar (151 Euro). Beide Stadien sind nicht gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Für das Finale in East Rutherford/New Jersey gibt es ebenso noch keine Preisinformationen wie für die Spiele in Kanada und Mexiko.

WM 2026: Stadion-Parkplätze werden teils gesperrt

Die möglichen Gesamtkosten für Fans - gerade bei interessanteren Partien - erhöhen sich somit immer weiter. Für das Spiel der US-amerikanischen Gastgeber in Los Angeles etwa kosten bereits die Eintrittskarten zwischen umgerechnet 484 und 2363 Euro.

Allerdings sind bei einigen Gruppenspielen auch Karten ab 60 Dollar (ca. 52 Euro) erhältlich - und damit für weniger Geld als die bislang günstigsten Parktickets.

Wie weit genau die gebuchten Parkplätze vom jeweiligen Stadion entfernt sind, erfahren die Käufer laut einem Bericht von The Athletic erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Zwar sind die US-Stadien, die allesamt zu Franchises aus der Footballliga NFL gehören, in verschiedenem Umfang von Parkplätzen umgeben, diese sollen teilweise aber gesperrt oder anderweitig genutzt werden.

