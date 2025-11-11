Cristiano Ronaldo bestätigt: WM 2026 wird seine letzte Weltmeisterschaft

Portugal-Star Cristiano Ronaldo lässt vermelden, dass die WM 2026 seine letzte Weltmeisterschaft wird.

"Definitiv, ja," sagte der 40 Jahre alte portugiesische Stürmer in einem saudischen Forum per Videoschalte: "Ich werde dann 41 Jahre alt sein, und ich denke, das wird der Moment sein."

Zunächst gilt es aber, ein Ticket für das Großevent vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 zu sichern. Mit einem Sieg gegen Irland am Donnerstag wäre die Teilnahme für Portugal klar.

Ronaldo, der in seiner großen Karriere unter anderem die Europameisterschaft 2016 gewann sowie fünfmal die Champions League nebst Meisterschaften in Spanien, England und Italien, fehlt der WM-Titel noch in seiner illustren Sammlung.