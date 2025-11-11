Anzeige
Cr7 kündigt Abschied an

Cristiano Ronaldo bestätigt: WM 2026 wird seine letzte Weltmeisterschaft

Portugal-Star Cristiano Ronaldo lässt vermelden, dass die WM 2026 seine letzte Weltmeisterschaft wird.

Letzte WM für CR7: Superstar Cristiano Ronaldo hat angekündigt, dass die Endrunde in Kanada, Mexiko und den USA seine letzte Weltmeisterschaft als Profi wird.

"Definitiv, ja," sagte der 40 Jahre alte portugiesische Stürmer in einem saudischen Forum per Videoschalte: "Ich werde dann 41 Jahre alt sein, und ich denke, das wird der Moment sein."

Zunächst gilt es aber, ein Ticket für das Großevent vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 zu sichern. Mit einem Sieg gegen Irland am Donnerstag wäre die Teilnahme für Portugal klar.

Ronaldo, der in seiner großen Karriere unter anderem die Europameisterschaft 2016 gewann sowie fünfmal die Champions League nebst Meisterschaften in Spanien, England und Italien, fehlt der WM-Titel noch in seiner illustren Sammlung.

Ronaldo rechnet mit Karriereende in "1-2 Jahren"

2022 erreichte der fünfmalige Weltfußballer mit Portugal in Katar das Viertelfinale. Im kommenden Sommer will der Ausnahmekönner im reifen Fußballeralter bei seiner sechsten WM-Teilnahme noch mal angreifen.

Ob das Turnier auch sein Abschied aus der Nationalmannschaft wird, ist noch nicht klar. Ronaldo deutete aber an, dass sein Karriereende näher komme.

"Seien wir ehrlich: Wenn ich 'bald' sage, meine ich damit wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre, die ich noch dabei sein werde", sagte der Profi von Al-Nassr in Saudi-Arabien.

Ronaldo war 2022 in die Saudi Pro League gewechselt und ist seitdem das Gesicht der Liga. Von seinem Klub im Gastgeberland der WM 2034 wird er dafür mit einem Multimillionen-Vertrag belohnt.

