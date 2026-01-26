Der frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter spricht sich für einen WM-Boykott seitens der Fans aus. Der frühere FIFA-Präsident Joseph S. Blatter rät Fußballfans aufgrund von Sicherheitsbedenken von einer Reise in die USA zur Weltmeisterschaft im Sommer ab. "Für die Fans gibt es nur einen Ratschlag: Bleibt den USA fern", schrieb der Schweizer am Montag bei "X".

Er gebe dem Antikorruptionsexperten Mark Pieth, der von 2011 bis 2013 Vorsitzender einer Kommission für Verbandsführung bei der FIFA war, "Recht, diese Weltmeisterschaft in Frage zu stellen". Der Schweizer Pieth hatte sich jüngst ähnlich in einem Interview mit dem Tagesanzeiger geäußert. "Ihr seht es am Fernseher sowieso besser", sagte der 72-Jährige nach seinem Appell, die USA im Sommer zu meiden: "Bei der Einreise müssen Fans damit rechnen, dass sie, wenn sie den Beamten nicht gefallen, direkt in den nächsten Flieger nach Hause geschickt werden. Wenn sie Glück haben." Wenn nicht, würden sie "nach Mittelamerika deportiert. Das sind die Realitäten. Das Harmloseste ist, dass die Beamten einem das Handy auseinandernehmen und nachschauen, ob man etwas Negatives über Trump geschrieben hat."

