FIFA-Präsident Gianni Infantino macht bei einer Podiumsdiskussion eine besondere Ankündigung zu Donald Trump.

Vom 11. Juni bis 19. Juli steigt in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-Weltmeisterschaft. Schon im Vorfeld mischte sich US-Präsident Donald Trump wiederholt in die Organisation ein – und auch beim Turnier selbst wird ihm eine besondere Ehre zuteil.

So kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino bei einer Podiumsdiskussion zur WM beim Weltwirtschaftsforum in Davos an, dass Trump nach dem Finale den Siegerpokal überreichen wird.

Demnach wird Infantino gemeinsam mit dem Präsidenten des Co-Gastgebers die Ehrung im MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York durchführen. Infantino nannte Trump dabei nicht namentlich.

Ob auch die Staats- und Regierungschefs von Kanada und Mexiko Teil der Zeremonie sein werden, ist unklar.