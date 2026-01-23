Fußball-WM 2026
Fußball-WM: FIFA-Boss Gianni Infantino kündigt besondere Ehre für Donald Trump an
- Aktualisiert: 25.01.2026
- 11:06 Uhr
- ran.de
FIFA-Präsident Gianni Infantino macht bei einer Podiumsdiskussion eine besondere Ankündigung zu Donald Trump.
Vom 11. Juni bis 19. Juli steigt in den USA, Kanada und Mexiko die Fußball-Weltmeisterschaft. Schon im Vorfeld mischte sich US-Präsident Donald Trump wiederholt in die Organisation ein – und auch beim Turnier selbst wird ihm eine besondere Ehre zuteil.
So kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino bei einer Podiumsdiskussion zur WM beim Weltwirtschaftsforum in Davos an, dass Trump nach dem Finale den Siegerpokal überreichen wird.
Demnach wird Infantino gemeinsam mit dem Präsidenten des Co-Gastgebers die Ehrung im MetLife Stadium in East Rutherford nahe New York durchführen. Infantino nannte Trump dabei nicht namentlich.
Ob auch die Staats- und Regierungschefs von Kanada und Mexiko Teil der Zeremonie sein werden, ist unklar.
Das Wichtigste zur WM 2026 in Kürze
Trump und Infantino mit gutem Verhältnis
Der FIFA-Boss und der US-Präsident pflegen ein freundschaftliches Verhältnis. Bereits bei der Auslosung der WM-Gruppen im vergangenen Dezember hatte Trump den Friedenspreis des Fußball-Weltverbandes erhalten, was international massive Kritik hervorrief.
Und auch bei der Klub-WM im Sommer 2025 in den USA ehrten Infantino und Trump gemeinsam den siegreichen FC Chelsea. Kurios seinerzeit: Trump gesellte sich zu den Blues auf das Siegerfoto, ehe ihn Infantino vorsichtig bat, die Bühne zu verlassen.
Übrigens: Dass Staatschefs bei der Fußball-WM an der Siegerehrung teilnehmen, ist längst nicht mehr ungewöhnlich. 2018 war Russlands Präsident Wladimir Putin Teil der Zeremonie, 2022 der Emir von Katar.