Die Weltmeisterschaft 2026 rückt immer näher. Nun hat MagentaTV die ersten Exklusiv-Übertragungen offiziell gemacht.

Die Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus. Das Turnier wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen.

In Deutschland können die Fans das Spektakel bei Magenta TV sowie in der ARD und im ZDF verfolgen. 44 der 104 Spiele werden dabei exklusiv von MagentaTV übertragen.

Nun ist bekannt, welche Spiele das an den ersten beiden Gruppenspieltagen sein werden.

Die nächste Auswahl exklusiver Begegnungen erfolgt dann zum dritten Gruppenspieltag. Ab diesem Zeitpunkt wird MagentaTV sein Live-Angebot nochmals ausbauen und zusätzlich auch drei exklusive Konferenzen präsentieren.