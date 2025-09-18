WM 2026: DFB-Trikot geleakt  - Überraschende Farben für das letzte Auswärts-Jersey von Adidas

Deutschland hat sich für die Fußball-WM 2026 in Nordamerika qualifiziert, ein weiteres Trikot-Design für das Turnier gibt es auch schon.

Nach einem holprigen Start in die WM-Qualifikation hat das DFB-Team die WM-Qualifikation doch noch souverän gemeistert. Schon vor Abschluss der Qualifikation hat Adidas ein deutsches Auswärtstrikot für das Turnier entworfen..

"Footy Headlines" hat das dieses bereits geleakt. Das neue Shirt erstrahlt mit einer völlig neuen Farbgebung. Dunkelblau bildet die Basis des Trikots, kombiniert mit weißen Logos und mintfarbenen Akzenten. Eine frische, maritime Farbkombination, die es so bisher noch nicht gegeben hat.

Das Design wird durch ein auffälliges Zickzack-Muster ergänzt, das mit weiteren mintfarbenen Elementen hervorgehoben wird. Kragen und Ärmelbündchen greifen das Farbschema in einer dreifarbigen Kombination aus Weiß, Dunkelblau und Mint erneut auf.