Anzeige
trikot-leak

WM 2026: DFB-Trikot geleakt  - Überraschende Farben für das letzte Auswärts-Jersey von Adidas

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 09:52 Uhr
  • ran.de

Deutschland hat sich für die Fußball-WM 2026 in Nordamerika qualifiziert, ein weiteres Trikot-Design für das Turnier gibt es auch schon.

Nach einem holprigen Start in die WM-Qualifikation hat das DFB-Team die WM-Qualifikation doch noch souverän gemeistert. Schon vor Abschluss der Qualifikation hat Adidas ein deutsches Auswärtstrikot für das Turnier entworfen..

"Footy Headlines" hat das dieses bereits geleakt. Das neue Shirt erstrahlt mit einer völlig neuen Farbgebung. Dunkelblau bildet die Basis des Trikots, kombiniert mit weißen Logos und mintfarbenen Akzenten. Eine frische, maritime Farbkombination, die es so bisher noch nicht gegeben hat.

Das Design wird durch ein auffälliges Zickzack-Muster ergänzt, das mit weiteren mintfarbenen Elementen hervorgehoben wird. Kragen und Ärmelbündchen greifen das Farbschema in einer dreifarbigen Kombination aus Weiß, Dunkelblau und Mint erneut auf.

Anzeige
Anzeige

DFB-Team: Das deutsche WM-Auswärtstrikot

Article Image Media
© Footy Headlines
Anzeige
Anzeige

VIDEO - Neues DFB-Trikot wird im Netz zerrissen: "Schlafanzug"

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

DFB-Team: Das letzte Auswärtstrikot von Adidas

Ein besonderes Detail: Wie bereits beim Jubiläumstrikot 2025 verzichtet Adidas auf das bekannte Performance-Logo und setzt stattdessen auf das klassische Trefoil-Logo. Dieses kommt bei allen internationalen Auswärtstrikots von Adidas für das Jahr 2026 zum Einsatz.

Das Trikot markiert zudem das Ende einer Ära: Es ist das letzte Auswärtstrikot, das Adidas für die deutsche Nationalmannschaft entwirft. Ab 2027 übernimmt Nike als offizieller Ausrüster des DFB.

Das neue Trikot soll ab März 2026 im Handel erhältlich sein.

Mehr News und Videos
Fakten zum WM-Pokal
News

WM 2026: Wann und wo findet die Auslosung der Gruppen statt? Alle Infos im Überblick

  • 18.11.2025
  • 11:29 Uhr
2247032568
News

WM-Quali: Wann finden die Playoffs statt und wie funktioniert der Modus?

  • 18.11.2025
  • 09:19 Uhr
Trump und Infantino pflegen eine enge Beziehung
News

WM 2026: Trump droht erneut mit Spielverlegungen

  • 18.11.2025
  • 08:23 Uhr
Traf kurz nach seiner Einwechslung: Assan Ouedraogo
News

Torschütze beim Debüt: Ouédraogo will sich "nicht beschweren"

  • 18.11.2025
  • 05:42 Uhr
Die deutsche Mannschaft überzeugt im &quot;Finale&quot;
News

6:0! Gala im "Quali-Finale" gegen die Slowakei

  • 18.11.2025
  • 01:40 Uhr
Applaus, Applaus: Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Nagelsmann erleichtert: "Gekämpft wie das rosafarbene Tier"

  • 17.11.2025
  • 23:34 Uhr
Fahren zur WM: Virgil van Dijk und die Niederlande
News

Müheloser Sieg: Niederlande lösen WM-Ticket

  • 17.11.2025
  • 23:14 Uhr
Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 Qualifier
News

Nach Rot: Portugal will "CR7" laut Bericht für WM-Start freiboxen

  • 17.11.2025
  • 22:19 Uhr
Donald Trump, Gianni Infantino und Marco Rubio (v.l.)
News

WM 2026: USA bieten Ticketinhabern Visa-Vorrang an

  • 17.11.2025
  • 21:36 Uhr
Van der Bellen beim ÖFB-Training
News

Vor "WM-Endspiel": Hoher Besuch für Rangnicks Österreicher

  • 17.11.2025
  • 14:08 Uhr