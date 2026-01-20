- Anzeige -
WM 2026 im Livestream auf Joyn

WM 2026: Diese Spiele überträgt MagentaTV exklusiv

  • Aktualisiert: 20.01.2026
  • 12:52 Uhr
  • ran.de

Die Weltmeisterschaft 2026 rückt immer näher. Nun hat MagentaTV die ersten Exklusiv-Übertragungen offiziell gemacht.

Die Weltmeisterschaft 2026 wirft ihre Schatten voraus. Das Turnier wird vom 11. Juni bis zum 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen.

In Deutschland können die Fans das Spektakel bei Magenta TV sowie in der ARD und im ZDF verfolgen. 44 der 104 Spiele werden dabei exklusiv von MagentaTV übertragen.

Nun ist bekannt, welche Spiele das an den ersten beiden Gruppenspieltagen sein werden.

Die nächste Auswahl exklusiver Begegnungen erfolgt dann zum dritten Gruppenspieltag. Ab diesem Zeitpunkt wird MagentaTV sein Live-Angebot nochmals ausbauen und zusätzlich auch drei exklusive Konferenzen präsentieren.

WM 2026: Diese Spiele zeigt MagentaTV exklusiv

  • 12. Juni 2026 – Gruppe A (Guadalajara): Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Südkorea – Sieger Relegation (Dänemark / Nord-Mazedonien / Tschechien / Irland)
  • 13. Juni 2026 – Gruppe D (Los Angeles): Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): USA – Paraguay
  • 14. Juni 2026 – Gruppe D (Vancouver): Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Australien – Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo)
  • 14. Juni 2026 – Gruppe F (Dallas): Anstoß 22.00 Uhr (MEZ): Niederlande – Japan
  • 15. Juni 2026 – Gruppe F (Monterrey): Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Sieger Relegation (Ukraine / Schweden / Polen / Albanien) – Tunesien
  • 16. Juni 2026 – Gruppe I (New York): Anstoß 21.00 Uhr (MEZ): Frankreich – Senegal
  • 17. Juni 2026 – Gruppe I (Boston): Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Sieger Relegation (Irak – Bolivien/Suriname) – Norwegen
  • 18. Juni 2026 – Gruppe L (Toronto): Anstoß 01.00 Uhr (MEZ): Ghana – Panama
  • 18. Juni 2026 – Gruppe K (Mexico City): Anstoß 04.00 Uhr (MEZ): Usbekistan – Kolumbien
  • 18. Juni 2026 – Gruppe B, 2. Spieltag (Los Angeles): Anstoß 21.00 Uhr (MEZ): Schweiz – Sieger Relegation (Italien / Nordirland / Bosnien-Herzegowina / Wales)
  • 19. Juni 2026 – Gruppe A, 2. Spieltag (Guadalajara): Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): Mexiko – Südkorea
  • 19. Juni 2026 – Gruppe C, 2. Spieltag (Boston): Anstoß 00.00 Uhr (MEZ): Schottland – Marokko
  • 20. Juni 2026 – Gruppe D, 2. Spieltag (San Francisco): Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Sieger Relegation (Türkei / Rumänien / Slowakei / Kosovo) – Paraguay
  • 20. Juni 2026 – Gruppe F, 2. Spieltag (Monterrey): Anstoß 06.00 Uhr (MEZ): Tunesien - Japan
  • 21. Juni 2026 – Gruppe H, 2. Spieltag (Atlanta): Anstoß 18.00 Uhr (MEZ): Spanien – Saudi-Arabien
  • 22. Juni 2026 – Gruppe G, 2. Spieltag (Vancouver): Anstoß 03.00 Uhr (MEZ): Neuseeland – Ägypten
  • 23. Juni 2026 – Gruppe I, 2. Spieltag (Philadelphia): Anstoß 02.00 Uhr (MEZ): Norwegen – Senegal
  • 24. Juni 2026 – Gruppe L, 2. Spieltag (Houston): Anstoß 01.00 Uhr (MEZ): Panama – Kroatien

Die Exklusivspiele ab dem 3. Spieltag stehen noch nicht fest und werden nach Ablauf des 2. Spieltags bekanntgegeben.

