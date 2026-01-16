Im Zuge der angespannten politischen Situation rund um die USA nimmt erstmals ein deutscher Politiker das Wort WM-Boykott in den Mund.

In knapp fünf Monaten ist es soweit, dann beginnt die größte Fußball-Weltmeisterschaft der Historie. Vom 11. Juni bis 19. Juli steigt in den USA, Kanada und Mexiko das Großereignis. Aktuell ist die politische Lage rund um die Vereinigten Staaten aber mehr als nur brisant.

US-Präsident Donald Trump hat sich eine Übernahme Grönlands zum Ziel gesetzt. In diesem Zusammenhang warnen bereits Experten, die WM-Teilnahme einiger Länder könnte gefährdet sein. Der Fußball-Weltverband Fifa äußerte sich bislang nicht, auch die Bundesregierung hält sich bedeckt.

Doch während Sportministerin Christiane Schenderlein an "die dafür zuständigen Verbände, in diesem Fall DFB und Fifa" verweisen lässt, hat sich nun erstmals ein deutscher Politiker zu einem möglichen Boykott des Turniers geäußert.