WM 2026
WM 2026 in den USA: Deutscher Politiker stellt Boykott in den Raum
- Veröffentlicht: 16.01.2026
- 11:19 Uhr
- ran.de
Im Zuge der angespannten politischen Situation rund um die USA nimmt erstmals ein deutscher Politiker das Wort WM-Boykott in den Mund.
In knapp fünf Monaten ist es soweit, dann beginnt die größte Fußball-Weltmeisterschaft der Historie. Vom 11. Juni bis 19. Juli steigt in den USA, Kanada und Mexiko das Großereignis. Aktuell ist die politische Lage rund um die Vereinigten Staaten aber mehr als nur brisant.
US-Präsident Donald Trump hat sich eine Übernahme Grönlands zum Ziel gesetzt. In diesem Zusammenhang warnen bereits Experten, die WM-Teilnahme einiger Länder könnte gefährdet sein. Der Fußball-Weltverband Fifa äußerte sich bislang nicht, auch die Bundesregierung hält sich bedeckt.
Doch während Sportministerin Christiane Schenderlein an "die dafür zuständigen Verbände, in diesem Fall DFB und Fifa" verweisen lässt, hat sich nun erstmals ein deutscher Politiker zu einem möglichen Boykott des Turniers geäußert.
WM-Boykott als Ultima Ratio in Sachen Grönland
"Eine Turnierabsage käme allenfalls als Ultima Ratio in Betracht, um Präsident Trump in der Grönlandfrage zur Vernunft zu bringen", sagte der außenpolitische Sprecher der Union, Jürgen Hardt, im Gespräch mit der "Bild".
So erklärte der Vertraute von Bundeskanzler Friedrich Merz, Trump habe bereits klargemacht, "welch hohen Stellenwert die WM für ihn hat". Umso unschöner wäre es, würden Top-Nationen ihre Teilnahme aus politischen Gründen boykottieren.
Der erfahrene Bundestagsabgeordnete zeigte sich "zuversichtlich, dass wir in der Grönlandfrage innerhalb der Nato zu einem besseren gemeinsamen Sicherheitsverständnis gelangen" werden.
Übrigens: Bislang boykottierte Deutschland noch nie eine Fußball-WM, wohl aber die Olympischen Spiele 1980 in Moskau, um gegen den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan zu protestieren.