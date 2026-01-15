"Ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir dieses Jahr Weltmeister werden. Aber wenn alle fit bleiben, sind wir sehr schwer zu schlagen. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir eine gute WM spielen werden", sagte Völler vor rund 190 geladenen Gästen beim Neujahrsempfang des Niedersächsischen Fußballverbands in Barsinghausen.

Wie weit kann die DFB-Elf bei der WM 2026 kommen? Wenn es nach Sportdirektor Rudi Völler geht, sehr weit. Zudem lobte er die jungen deutschen Talente.

"Viele junge Spieler": Völler lobt DFB-Talente

Top-Talente wie Lennart Karl, Said El Mala und Assan Ouédraogo machen dem Weltmeister von 1990 Hoffnung. "Wir haben viele junge Spieler, die in die Nationalmannschaft drängen. In der Masse können wir vielleicht noch nicht mit Nationen wie Frankreich oder Spanien mithalten, aber wir sind besser, als viele meinen", sagte Völler.

Das könnte ein Fingerzeig auf kommende Nationalmannschafts-Nominierungen sein - schließlich sagte der DFB-Sportdirektor zuletzt im "Sport1"-Doppelpass, dass bei der nächsten Länderspielpause im März bereits "das grobe Gerüst" der WM-Mannschaft dabei sein wird.

Die DFB-Auswahl trifft bei dem XXL-Turnier mit 48 Mannschaften (11. Juni bis 19. Juli) in der Vorrunde in der Gruppe E auf den WM-Neuling Curacao, die Elfenbeinküste und Ecuador.