Die Auslosung für die zwölf Gruppen zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko steht bevor. ran hat alle wichtigen News im Ticker. Die Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika wirft bereits jetzt ihre Schatten voraus. Am 5. Dezember werden in Washington D.C. die zwölf Gruppen für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko ausgelost. ran hat alle wichtigen News im Ticker zusammengefasst.

Update, 03. Dezember 07:57 Uhr: WM 2026 - Heidi Klum moderiert Auslosung Das deutsche Supermodel Heidi Klum wird die Endrundenauslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 moderieren. Wie die FIFA mitteilte, wird die 52-Jährige am Freitag gemeinsam mit den Schauspielern Kevin Hart und Danny Ramirez durch den Abend im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. führen. Klum hatte bereits bei der Auslosung zur WM 2006 in Deutschland mit Reinhold Beckmann auf der Bühne gestanden. "Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren", sagte Klum. "Die WM eint die Welt wie nichts anderes, und es ist eine unglaubliche Ehre, wieder Teil dieser Magie zu sein – dieses Mal auf einer noch viel größeren Bühne mit drei Gastgeberländern und 48 Mannschaften." Mehr Infos: Die Lostöpfe zur Gruppenauslosung und alle Informationen zur Auslosung im Überblick

Update, 02. Dezember 10:03 Uhr: Donald Trump wird bei der Auslosung dabei sein Donald Trump wird die Gruppenauslosung zur WM persönlich im Saal verfolgen. Das bestätigte Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses. "Präsident Trump wird am Freitag an der Auslosung für die WM-Endrunde im Kennedy Center teilnehmen". Unklar ist, ob Trump lediglich als Gast anwesend sein oder während der etwa zweistündigen Veranstaltung eine aktive Rolle übernehmen wird. Zuletzt gab es Spekulationen, der 79-jährige Republikaner könne den neu geschaffenen FIFA-Friedenspreis erhalten. Mitte November hatte Trump FIFA-Präsident Gianni Infantino mehrfach im Weißen Haus empfangen und dabei den "FIFA-Pass" präsentiert, der Inhabern von WM-Tickets eine beschleunigte Visumbehandlung für die USA ermöglichen soll. Gleichzeitig drohte der Präsident erneut damit, demokratisch regierten Austragungsstädten Spiele der Weltmeisterschaft zu entziehen – unter Berufung auf Sicherheitsbedenken. Besonders im Fokus standen dabei Los Angeles und Seattle. WM 2026: Die Auslosung der Gruppen hier im kostenlosen Livestream & live im Free-TV sehen

