premiere bei der fifa

WM 2026: FIFA veranstaltet nach der Auslosung weitere Show - das steckt dahinter

  • Aktualisiert: 03.12.2025
  • 11:26 Uhr
  • SID

Eine normale Auslosung reicht dem Weltverband nicht mehr. Die FIFA kündigt eine weitere Show an und will dort Details des Spielplans verkünden.

Der Fußball-Weltverband FIFA erhöht die Spannung für die Teilnehmer an der WM-Endrunde 2026 abermals.

Nachdem am Freitag in Washington D.C die Vorrundengruppen für das Turnier im kommenden Sommer in den USA, Mexiko und Kanada ausgelost werden, sollen erst am Samstag (jeweils 18.00 Uhr/MEZ) in einer weiteren Show Details wie Spielorte und Anstoßzeiten aller 104 Partien des XXL-Turniers verkündet werden. Dies teilte die FIFA am Montag mit.

WM 2026: Die Auslosung der Gruppen im kostenlosen Livestream auf Joyn

Die WM-Auslosung am 5. Dezember 2025 ab 18 Uhr live im Stream auf Joyn verfolgen.

Durch die Show wird Gianni Infantino selbst führen

FIFA-Präsident Gianni Infantino führe durch die Show, in der laut Weltverband "FIFA-Legenden und Vertreter aller 42 qualifizierten sowie der noch im Rennen befindlichen Teams anwesend sein werden".

Der endgültige Spielplan wird allerdings erst im März feststehen, nachdem in Playoffs die letzten sechs WM-Tickets vergeben wurden.

Der viermalige Weltmeister Deutschland ist bei der Auslosung am Freitag im John F. Kennedy Center einer der zwölf Gruppenköpfe. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann geht damit Top-Teams wie Titelverteidiger Argentinien, Europameister Spanien, England oder Frankreich ebenso zunächst aus dem Weg wie den drei Gastgebernationen.

Die FIFA nimmt sich nach eigenen Angaben erstmals die Zeit, die Spielorte und Anstoßzeiten an einem separaten Termin festzulegen, um "die bestmöglichen Bedingungen für alle Teams und Zuschauer zu gewährleisten". Die WM-Spielorte der auf 48 Nationen aufgeblähten Endrunde (11. Juni bis 19. Juli 2026) sind verteilt auf vier Zeitzonen, möglichst viele Fans sollen ihr Team zu einer annehmbaren Anstoßzeit auch in der Heimat verfolgen können.

