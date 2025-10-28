Entscheidung vertagt
WM 2026: Lionel Messi wird im nächsten Jahr über Teilnahme entscheiden
- Aktualisiert: 28.10.2025
- 08:48 Uhr
- SID
Superstar Lionel Messi macht seine Teilnahme an der Fußball-WM 2026 mit Titelverteidiger Argentinien von seiner körperlichen Verfassung im kommenden Frühjahr abhängig. Messi hat gerade in Miami einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieben.
"Ich werde das jeden Tag neu bewerten, wenn ich in die Saisonvorbereitung starte, und sehen, ob ich wirklich 100 Prozent geben kann, ob ich der Gruppe und der Nationalmannschaft nützlich sein kann, und dann eine Entscheidung treffen", sagte der Torjäger und frühere Weltfußballer von Inter Miami in einem NBC-Interview.
An seinem Willen zu seinem sechsten Auftritt bei einem WM-Turnier ließ der 38-Jährige mit Blick auf die Endrunde in seiner Wahlheimat USA sowie Kanada und Mexiko auch nach 195 Länderspielen keine Zweifel aufkommen: "Es ist etwas Außergewöhnliches, bei einer WM dabei zu sein, und ich wäre es liebend gerne, denn es ist immer ein Traum mit der Nationalmannschaft in Wettbewerben zu spielen."
WM 2026: Unter Tränen in Argentinien verabschiedet
Am 5. September dieses Jahres absolvierte der ehemalige FC-Barcelona-Star sein wohl letztes Heimspiel mit der Nationalmannschaft. Vergönnt war dem Superstar ein Doppelpack beim 3:0-Sieg der argentinischen Weltmeister gegen Venezuela. Die Emotionen konnte man Messi ansehen, mehrmals kämpfte der 38-Jährige gegen die Tränen.
Es könnte Messis sechste WM-Teilnahme sein und die Möglichkeit bieten, den Titel aus 2022 zu wiederholen. Formstark sind die Argentinier auf jeden Fall. Nach 18 Spielen in der Qualifikation steht man souverän mit 38 Punkten an der Tabellenspitze.