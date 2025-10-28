Superstar Lionel Messi macht seine Teilnahme an der Fußball-WM 2026 mit Titelverteidiger Argentinien von seiner körperlichen Verfassung im kommenden Frühjahr abhängig. Messi hat gerade in Miami einen neuen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

"Ich werde das jeden Tag neu bewerten, wenn ich in die Saisonvorbereitung starte, und sehen, ob ich wirklich 100 Prozent geben kann, ob ich der Gruppe und der Nationalmannschaft nützlich sein kann, und dann eine Entscheidung treffen", sagte der Torjäger und frühere Weltfußballer von Inter Miami in einem NBC-Interview.

An seinem Willen zu seinem sechsten Auftritt bei einem WM-Turnier ließ der 38-Jährige mit Blick auf die Endrunde in seiner Wahlheimat USA sowie Kanada und Mexiko auch nach 195 Länderspielen keine Zweifel aufkommen: "Es ist etwas Außergewöhnliches, bei einer WM dabei zu sein, und ich wäre es liebend gerne, denn es ist immer ein Traum mit der Nationalmannschaft in Wettbewerben zu spielen."