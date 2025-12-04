Starke Kritik von Menschenrechtsorganisationen an FIFA-Präsident Gianni Infantino vor der Auslosung der Fußball-WM 2026: Wurde der neue "Friedenspreis" des Verbands für den am Freitag anwesenden Donald Trump erfunden? FIFA-Präsident Gianni Infantino sieht sich kurz vor der WM-Auslosung und der erstmaligen Vergabe eines sogenannten Friedenspreises durch den Weltverband vermehrt Kritik ausgesetzt. Die jüngsten Entwicklungen deuteten "sicherlich darauf hin, dass dieser Friedenspreis-Prozess rückwirkend so konstruiert wird, dass er das von Präsident Infantino gewünschte Ergebnis sicherstellt", sagte Nick McGeehan von der Menschenrechtsorganisation FairSquare dem "Guardian". WM 2026: Auslosung und Modus der Gruppenphase - alle Informationen im Überblick

WM 2026: VAR soll noch mehr Macht bekommen Der "Friedenspreis", der ab sofort jährlich verliehen werden soll, wird am Rande der WM-Auslosung in Washington am Freitag (ab 18.00 Uhr/ZDF und MagentaSport) vergeben. Donald Trump gilt als wahrscheinlichster Anwärter auf den Award, nachdem FIFA-Chef Gianni Infantino den US-Präsidenten zuletzt vergeblich für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen hatte. Offiziell ist nicht bekannt, nach welchen Kriterien und durch wen die Entscheidung für den Preisträger getroffen wird.

Hat Infantino das letzte Wort beim Friedenspreis der FIFA? Die britische Tageszeitung berichtete am Donnerstag, dass die FIFA ein neues Komitee eingerichtet habe, das eine "zentrale Rolle" im Vergabeprozess erhalten haben soll. Laut "Guardian" wird das Gremium aber erst nach der diesjährigen Verleihung zusammenkommen, demnach sei es wahrscheinlich, dass bei der Premiere des Preises "Infantinos Wort" entscheidend sein werde. McGeehan sieht "ein strukturelles Problem" bei der FIFA als Ursache. "Infantino ist eine Art zunehmend clowneskes Symptom dieses Problems, aber er ist nicht das Problem", sagte der Menschenrechtler über den Schweizer, der eine enge Beziehung zu Trump pflegt. Infantino möge "ganz offensichtlich" Menschen wie Trump oder Kronprinz Mohammed bin Salman aus Saudi-Arabien, dem WM-Gastgeberland 2034.

