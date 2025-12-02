- Anzeige -

Regeländerung, um Ecken-VAR bei der WM zu testen? Angestoßen wurden die möglichen neuen Einsatzfelder des Video-Schiedsrichters von den Regelhütern des International Football Association Boards (IFAB). Die Organisation ist dafür verantwortlich, die Regeln des Fußballs anzupassen oder zu ändern. Doch normalerweise müssen Regeländerungen länger getestet werden - in diesem Fall nicht. Daher steht nun eine andere Regelanpassung im Raum: Es soll in Zukunft möglich sein, auch bei großen Turnieren neue Regeln kurzzeitig zu testen. Sollte das umgesetzt werden, wäre auch die WM 2026 eine mögliche Testfläche - zum Beispiel für Videobeweis-Änderungen. Eine VAR-Erweiterung steht dabei im Fokus: Bei der Weltmeisterschaft soll sich der Video-Schiedsrichter erstmals auch bei falsch gegebenen Ecken melden können - falls es stattdessen Abstoß geben müsste oder der Ball gar nicht im Aus war. Grund dafür ist der verstärkte Wunsch nach Hilfestellungen bei faktenbasierten "Schwarz-Weiß"-Entscheidungen. Dass auch diese nicht ohne Diskussionen auskommen, zeigt sich allerdings in der aktuellen Debatte um knappe Abseitsentscheidungen.

Auch der Gelb-Rot-Videobeweis könnte kommen Dahinter steht vor allem die Angst der FIFA, Spiele bei einer WM durch einen Schiri-Fehler zu entscheiden. Es soll vermieden werden, dass aus einer falsch gegebenen Ecke ein wichtiges Tor erzielt wird - im schlimmsten Fall sogar im Finale. Dem gegenüber steht natürlich die Sorge, dass durch mehr VAR-Einsätze die Spiele noch weiter verzögert werden. Dabei berät das IFAB aktuell über einen weiteren Einsatzbereich des Video-Schiedsrichters: Auch bei Gelb-Roten Karten könnte sich der VAR möglicherweise bei der Weltmeisterschaft melden. Da es sich hier aber um eine subjektive Entscheidung handelt, ist diese Regeländerung aktuell noch nicht sicher.