Fußball

WM 2026: Neuer Job für Mats Hummels - Ex-BVB-Star bald wieder mit Jürgen Klopp vereint

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 11:29 Uhr
  • SID

Nach dem Ende seiner aktiven Karriere versucht sich Mats Hummels als TV-Experte. So auch bei der WM 2026.

Mats Hummels, Weltmeister von 2014, wird künftig das Team von MagentaTV verstärken. Nach Thomas Müller und Jürgen Klopp ist der 36-Jährige der dritte prominente Experte für die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Seinen ersten Einsatz für den Sender wird Hummels bereits am Freitag (18.00 Uhr MEZ) bei der Auslosung der zwölf Vierergruppen für die XXL-WM haben.

Mats Hummels auch bei Amazon als TV-Experte tätig

Er habe MagentaTV "schon gerne geschaut, als mein Bruder Jonas als Experte bei der WM 2022 am Start war. Er hat mir sehr viel Positives berichtet", sagte Hummels. Es werde "richtig cool. Wir werden daraus eine richtig gute Sache machen." Der frühere Nationalspieler ist in der Champions League bereits als Experte für Prime Video am Start.

"Mit unserem Experten-Team zur WM '26 setzen wir neue Maßstäbe. Dass es jetzt auch mit Mats Hummels geklappt hat, ist für uns alle bei MagentaTV ein Riesenerfolg. Mit Müller, Klopp und Hummels haben wir echte Fußball-Typen für uns gewinnen können, die deutlich ihre Meinung äußern und den Fans auf unterhaltsame Art das Turnier näherbringen werden", sagte Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, und freute sich über das "Transfer-Triple". MagentaTV überträgt alle 104 WM-Spiele live – 44 davon exklusiv.

