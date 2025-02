WM 2034 in Saudi-Arabien - Trockenes Turnier: "Es gibt überhaupt keinen Alkohol"

Bei der WM 2022 in Katar gab es in den Stadien keinen Alkohol. Das soll auch 2034 in Saudi-Arabien so sein. Das Verbot ist sogar noch weiter gefasst.

Für wen Bier und Fußball zusammengehören, für den ist die WM 2034 in Saudi-Arabien eher nichts.

Denn das Alkohol-Verbot wird in dem Wüstenstaat seit Jahrzehnten rigoros durchgesetzt und gilt auch für das Fußball-Turnier.

Und das Verbot ist sogar noch umfassender als bei der WM 2022 in Katar, als es in den Stadien bereits keinen Alkohol gab. 2034 soll auch in Hotels keiner ausgeschenkt werden.

Zumindest dort war vor und zwei Jahren in Katar Alkohol zu bekommen, teilweise auch in Geschäften und in Fanparks.

In Saudi-Arabien wird es diese Ausnahmen Stand jetzt nicht geben. "Nein, es gibt überhaupt keinen Alkohol. Wie unser Wetter ist es ein trockenes Land. Man kann viel Spaß ohne Alkohol haben - es ist nicht zu 100 Prozent notwendig und wenn man trinken will, nachdem man abreist, kann man das gerne machen. Aber aktuell haben wir kein Alkohol", sagte Prinz Khalid bin Bandar Al Saud, der saudische Botschafter in Großbritannien, dem britischen Radiosender "LBC".

Und weiter: "Jeder hat seine eigene Kultur. Wir freuen uns, Leute innerhalb der Grenzen unserer Kultur bei uns zu beherbergen, aber wir werden unsere Kultur nicht für jemand anderen ändern."

Alkoholverbot gilt in Saudi-Arabien seit 1952. Einzig in Riad gibt es einen Laden, der Alkohol verkauft, allerdings nur an nichtmuslimische Diplomaten, die im diplomatischen Viertel von Riad leben.