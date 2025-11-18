Anzeige
Zinedine Zidane vor Rückkehr auf die Trainerbank? Frankreich-Ikone soll Nachfolge von Didier Deschamps antreten

  • Aktualisiert: 19.11.2025
  • 09:47 Uhr
  • ran.de

Zinedine Zidane bekräftigt seit geraumer Zeit sein Interesse am Job als französischer Nationaltrainer. Nun ist wohl eine Entscheidung gefallen.

Personelle Entscheidung in Frankreich: Laut der spanischen Zeitung "As" steht Zinedine Zidane kurz vor seinem Comeback als Trainer. Demnach will der französische Verband den 53-Jährigen nach der Fußball-WM 2026 als neuen Nationaltrainer installieren. Gerüchte darüber gab es bereits länger.

Dem Bericht zufolge soll ein nahtloser Übergang zwischen Didier Deschamps und Zidane erfolgen. Bereits seit Monaten hatte der langjährige Profi von Real Madrid angedeutet, wieder an die Seitenlinie zurückkehren zu wollen.

Zidane für Deschamps

Zidane coachte von 2016 bis 2018 und von 2019 bis 2021 die Königlichen und gewann in dieser Zeit unter anderem dreimal die Champions League. Seit seinem Abgang vor gut vier Jahren trat er allerdings nicht mehr als Trainer in Erscheinung.

Bei der Equipe Tricolore hat derweil Deschamps seit geraumer Zeit die Zügel in der Hand. 2012 übernahm er von Laurent Blanc das Amt des Nationaltrainers und führte Frankreich zu großen Erfolgen, unter anderem das EM-Finale 2016, den WM-Titel 2018 und das WM-Finale 2022 stehen in seiner Trainer-Vita.

Zuletzt mehrte sich aber Kritik, die Spielweise des Teams sei zu berechenbar, vorsichtig und verharre zu sehr in festgefahrenen Mustern.

