Anzeige
Internationaler Fußball

Zinedine Zidane bekräftigt Interesse an Job: "Möchte die Nationalmannschaft trainieren"

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 05:31 Uhr
  • SID

Zinedine Zidane zählt nicht nur zu Frankreichs größten Spielern, sondern weist auch als Trainer zahlreiche Erfolge auf. Nun bewirbt er sich offen um den Job als Nationaltrainer der "Equipe Tricolore".

Ganz Frankreich wartet auf seine langersehnte Rückkehr, nun hat Fußball-Ikone Zinédine Zidane die Spekulationen weiter befeuert. "Ich sage nicht, dass das jetzt passieren wird, aber eines Tages möchte ich die Nationalmannschaft trainieren", sagte der französische Weltmeister von 1998 bei einer Veranstaltung der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport".

Der 53-Jährige gilt als großer Favorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps, der nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zurücktreten wird. Zuletzt stand Zidane jeweils von 2016 bis 2018 und 2019 bis 2021 bei Real Madrid an der Seitenlinie, der dreimalige Weltfußballer gewann mit den Königlichen unter anderem während seiner ersten Amtszeit drei Mal in Folge die Champions League.

Anzeige
Anzeige

Zidane als Nationaltrainer? "Natürlich ist das ein Traum"

"Ich fühle mich in der französischen Nationalmannschaft zu Hause, in der ich praktisch 12, 13, 14 Jahre als Spieler verbracht habe. Natürlich ist das ein Traum, ich freue mich darauf", hatte Zidane bereits vor einigen Wochen erklärt.

Einige, auch lukrative, Auslandsjobs hatte er zuletzt stets ausgeschlagen. Der französische Verband FFF wollte sich bislang zu den überbordenden Spekulationen nicht äußern.

Zidane hatte 1998 als Spieler zusammen mit Deschamps in Paris den WM-Titel mit Frankreich gewonnen und gilt als einer der besten Fußballer der Geschichte.

Anzeige
Mehr aus der Welt des Fußballs
Berke Özer im Trikot von OSC Lille
News

"Inakzeptabel": Türkei-Keeper unerlaubt abgereist

  • 13.10.2025
  • 12:46 Uhr
SCHLOTTERBECK Nico Team Deutschland WM Qualifikation Spiel Deutschland - Luxemburg 4 : 0 am 10.10. 2025 in Sinsheim DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and or QUASI-V...
News

Schlotterback ist Deutschlands Stabilisator - Keine Zukunft beim BVB?

  • 13.10.2025
  • 12:24 Uhr
Jetzt in Istanbul: Ilkay Gündogan
News

Auch Gündogan verteidigt Wirtz

  • 13.10.2025
  • 12:02 Uhr
Groß Olise
News

FC Bayern vs. Borussia Dortmund: Bundesliga-Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 13.10.2025
  • 11:20 Uhr
imago images 1066031349
News

WM-Qualifikation heute live: Gruppen, Termine, DFB-Partien und qualifizierte Teams - Alle Infos

  • 13.10.2025
  • 11:16 Uhr
07.09.2025, xrekx, Fussball WM-Qualifikation 2026, Deutschland - Nordirland v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:0 durch Serge Gnabry (Deutsche Fussball Nationalmannschaf...
News

Spannung pur in Deutschland-Gruppe: Was zählt bei Punktgleichstand?

  • 13.10.2025
  • 10:50 Uhr
Nico Schlotterbeck (l.) in Aktion
News

Schlotterbeck fühlt sich "fit wie nie"

  • 13.10.2025
  • 10:30 Uhr
Seit Anfang des Jahres beim ghanaischen Verband: Schäfer
News

"Feiern erst einmal": Ghana löst WM-Ticket

  • 13.10.2025
  • 10:12 Uhr
Sieg gegen Aserbaidschan: Michael Olise
News

Heftige Kritik an Bayern-Star Olise

  • 13.10.2025
  • 10:06 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Nagelsmann hat Verständnis für Kritik

  • 13.10.2025
  • 09:53 Uhr