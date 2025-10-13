Zinedine Zidane zählt nicht nur zu Frankreichs größten Spielern, sondern weist auch als Trainer zahlreiche Erfolge auf. Nun bewirbt er sich offen um den Job als Nationaltrainer der "Equipe Tricolore".

Ganz Frankreich wartet auf seine langersehnte Rückkehr, nun hat Fußball-Ikone Zinédine Zidane die Spekulationen weiter befeuert. "Ich sage nicht, dass das jetzt passieren wird, aber eines Tages möchte ich die Nationalmannschaft trainieren", sagte der französische Weltmeister von 1998 bei einer Veranstaltung der italienischen Sportzeitung "Gazzetta dello Sport".

Der 53-Jährige gilt als großer Favorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps, der nach der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko zurücktreten wird. Zuletzt stand Zidane jeweils von 2016 bis 2018 und 2019 bis 2021 bei Real Madrid an der Seitenlinie, der dreimalige Weltfußballer gewann mit den Königlichen unter anderem während seiner ersten Amtszeit drei Mal in Folge die Champions League.