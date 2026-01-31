Handball-EM-Finale live auf Joyn
Deutschland vs. Dänemark heute live: Hier geht es zum kostenlosen Joyn-Livestream der Handball-EM - Halbzeit 18:16 für Dänemark
- Aktualisiert: 01.02.2026
- 18:52 Uhr
Deutschland trifft im Finale der Handball-EM 2026 auf Gastgeber Dänemark. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.
Deutschland hat es bei der Handball-EM ins Finale geschafft und kämpft nun gegen Dänemark um die Krone im europäischen Handball.
Nach dem überzeugenden Auftritt gegen Kroatien im Halbfinale (31:28) dürfen sich die DHB-Jungs gegen die Dänen durchaus selbstbewusst präsentieren.
Dänemark ist allerdings der amtierende Weltmeister und Olympiasieger. Das Turnier im eigenen Land hat der Topfavorit bisher souverän und abgeklärt bestritten. Einzig die Niederlage in der Vorrunde gegen Portugal steht negativ zu Buche.
In der Hauptrunde trafen beide Teams bereits aufeinander. Die Deutschen mussten sich mit fünf Toren Unterschied geschlagen geben. Im Finale werden die Karten neu gemischt.
So verfolgt ihr die Partie zwischen Deutschland und Dänemark im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.
Update, 01.02., 18:43 Uhr: Halbzeit - Dänemark vs. Deutschland 18:16
Zur Halbzeit führt Dänemark mit 18:16 gegen Deutschland. Von Beginn an war das Spiel umkämpft und Andreas Wolff kam gleich mit ein paar Paraden gut ins Spiel. Deutschland hielt gut mit und glich immer wieder aus. Nach der Roten Karte gegen Tom Kiesler schwamm die DHB-Auswahl dann aber kurz einmal und lag gleich mit zwei Toren zurück.
Doch durch starke Abwehrleistungen und guter Paraden von Wolff hielt er Deutschland im Spiel, und kurz vor der Pause verkürzte Marko Grgic auf 16:17. Per Siebenmeter stellt Johan Hansen dann auf den 18:16-Halbzeitstand. Kommt Deutschland in Halbzeit zwei noch einmal heran oder feiern die Dänen nach 2012 ihren nächsten EM-Titel?
Update, 01.02., 18:25 Uhr: Tom Kiesler sieht die Rote Karte
Bitteres und frühes Ende eines Comebacks: Abwehrspezialist Tom Kiesler ist nach überstandener Magen-Darm-Erkrankung wieder fit - und holt sich in der ersten Halbzeit beim Stand von 8:7 für Dänemark die Rote Karte wegen gefährlichen Spiels ab. Damit darf er während des Finals nicht mehr eingreifen.
Wann findet das Finale bei der Handball-EM zwischen Dänemark und Deutschland statt?
- Spiel: Dänemark vs. Deutschland
- Wettbewerb: Handball-EM; Finale
- Datum: 1. Februar 2026
- Uhrzeit: 18:00 Uhr
- Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)
Wird das Finale zwischen Deutschland und Dänemark heute live im Free-TV gezeigt?
Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Dänemark läuft live und in voller Länge im ZDF. Die Übertragung startet um 17:50 Uhr, der Anwurf erfolgt zehn Minuten später.
Wer überträgt Dänemark - Deutschland heute im Livestream?
Einen kostenlosen Livestream zu Dänemark - Deutschland gibt es in der ARD-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar.
Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Gibt es einen Liveticker für das Finale heute?
Ja. Einen Liveticker zu Dänemark vs. Deutschland gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Handball-EM 2026: Übersicht zur Final-Übertragung heute
- Begegnung: Dänemark vs. Deutschland
- Datum und Uhrzeit: 1. Februar 2026; 18:00 Uhr
- Free-TV: ZDF
- Livestream: Joyn, Dyn, ARD-Mediathek
- Liveticker: ran.de