DHB-Programm fix: Portugal erster Gegner in EM-Hauptrunde

Portugal, Norwegen, Dänemark, Frankreich: Das Programm für Deutschlands Handballer in der EM-Hauptrunde steht fest. Durch ihren sensationellen 31:29-Erfolg gegen die Dänen sicherten sich die Portugiesen am Dienstagabend den ersten Platz in Vorrundengruppe B und sind am Donnerstag bereits um 15.30 Uhr erster deutscher Gegner in der nächsten Turnierphase. Olympiasieger und Weltmeister Dänemark hatte sein Hauptrunden-Ticket bereits vor der Niederlage gelöst.

"Eine eindrucksvolle Leistung der Portugiesen, die anscheinend ihre Qualität aus dem letzten Jahr nochmal unterstreichen wollen. Es ist sicherlich für alle Beteiligten ein überraschendes Ergebnis", sagte DHB-Teammanager Benjamin Chatton: "Das machte unsere Hauptrundengruppe nicht nur zur wahrscheinlich schwersten Hauptrunde seit vielen Jahren, sondern zur absoluten Todesgruppe und verspricht Hitchcock-Klassiker im Zweitagesrhythmus."

Dem Duell gegen den WM-Vierten folgen für die DHB-Auswahl die Partien gegen Norwegen (Samstag), Dänemark (Montag/beide 20.30 Uhr) und Titelverteidiger Frankreich (Mittwoch/18.00 Uhr). Alle Spiele finden in der Jyske Bank Boxen in Herning statt.

Nur die besten zwei Teams ziehen ins Halbfinale ein. Deutschland startet wie Portugal und Frankreich mit 2:0 Punkten. Norwegen, Dänemark und Spanien nehmen keine Zähler aus der Vorrunde mit.