Die deutsche Handball-Nationalmannschaft zieht dank der Schützenhilfe Österreichs in die EM-Hauptrunde ein. Andreas Wolff bedankt sich nach seiner Kritik an den Österreichern für die entscheidende Unterstützung des DHB-Teams.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht nach dem Einzug in die EM-Hauptrunde auch dank unerwarteter Unterstützung aus Österreich besser da.

Mit einem 26:25-Erfolg über Serbien verschaffte das Team von Trainer Iker Romero der DHB-Auswahl eine deutlich komfortablere Ausgangslage für das entscheidende Vorrundenspiel gegen Spanien.

Torhüter Andreas Wolff zeigte sich nach dem 34:32-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Spanien entsprechend erleichtert – und nutzte die Gelegenheit für ein öffentliches Dankeschön an den Nachbarn.

"Vielen Dank an die Österreicher, die absolut Charakter gezeigt und uns wirklich geholfen haben", sagte Wolff nach dem Spiel. Der Erfolg habe enormen Druck von der deutschen Mannschaft genommen, erklärte der Routinier weiter.

Ohne den österreichischen Sieg hätte Deutschland mit mindestens drei Treffern Vorsprung gewinnen müssen. Gleichzeitig war Spanien bereits vor dem Deutschland-Spiel für die Hauptrunde qualifiziert. Nun steht das DHB-Team mit zwei Punkten in der Hauptrunde.

Noch zu Turnierbeginn hatte Wolff den Spielstil der Österreicher scharf kritisiert und als "Anti-Handball" bezeichnet. Nach dem Weiterkommen schlug der 34-Jährige jedoch versöhnliche Töne an. Auf Instagram schrieb er: "Österreich, ich nehme alles zurück" – versehen mit einem Herzsymbol.