Handball-EM: Nach DHB-Sieg - Alfred Gislason stichelt gegen Bob Hanning und das ZDF
- Veröffentlicht: 20.01.2026
- 10:46 Uhr
- Oliver Jensen
Nachdem Deutschland sich den Gruppensieg bei der Handball-EM gesichert hatte, teilte Bundestrainer Alfred Gislason ordentlich aus.
Nach dem Debakel gegen Serbien musste Handball-Bundestrainer Alfred Gislason viel Kritik einstecken.
Doch die deutsche Nationalmannschaft hatte die richtige Antwort parat: Mit einem überzeugenden 34:32-Sieg gegen Spanien zog das DHB-Team als Gruppensieger in die Hauptrunde ein.
Nach dem Spiel konnte sich Bundestrainer Gislason einen Seitenhieb gegen Italiens Trainer Bob Hanning nicht verkneifen, der das DHB-Team zuvor heftig kritisiert hatte..
Das Wichtigste in Kürze
"Vielleicht hätte er sich lieber ein bisschen mehr auf die Italiener konzentrieren sollen", stichelte Gislason. Während sich Deutschland in die Hauptrunde kämpfte, müssen Hanning und Italien schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten.
Hanning hatte die DHB-Auswahl in einer "Bild"-Kolumne scharf kritisiert. "Es geht um die Zukunft dieser Mannschaft, es geht um die Zukunft des Bundestrainers und es geht um nicht weniger als die Zukunft unserer Sportart", schrieb er.
Die viel gelobte Kaderbreite sei wertlos, wenn man sie nicht sinnvoll einsetzt. "Selbst unserer so hochgelobten Defensive fehlte am Ende der Überblick", so Hanning.
Spitze gegen ZDF: "Wie immer bei euch"
Auch gegenüber dem ZDF teilte Gislason aus. Als er darauf angesprochen wurde, dass Juri Knorr nach der Serbien-Pleite seinen Unmut über die taktischen Änderungen geäußert hatte, konterte Gislason.
"Das ist wie immer bei euch. Er sagt mehrere Sätze und dann wird ein halber davon herausgenommen, wie es euch passt. Ich habe damit überhaupt kein Problem gehabt. Wir tauschen uns regelmäßig aus", sagte der Coach und fügte hinzu:
"Es wird in dieser Mannschaft gefordert, dass sie ihre Meinung sagen. Und von daher war das nie ein Problem. Wir haben es geschafft, den Druck von der Mannschaft wegzunehmen. Dabei habt ihr uns geholfen."
