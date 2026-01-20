Nachdem Deutschland sich den Gruppensieg bei der Handball-EM gesichert hatte, teilte Bundestrainer Alfred Gislason ordentlich aus. Nach dem Debakel gegen Serbien musste Handball-Bundestrainer Alfred Gislason viel Kritik einstecken. Doch die deutsche Nationalmannschaft hatte die richtige Antwort parat: Mit einem überzeugenden 34:32-Sieg gegen Spanien zog das DHB-Team als Gruppensieger in die Hauptrunde ein. Handball-EM 2026: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Stream und Ticker Nach dem Spiel konnte sich Bundestrainer Gislason einen Seitenhieb gegen Italiens Trainer Bob Hanning nicht verkneifen, der das DHB-Team zuvor heftig kritisiert hatte..

"Vielleicht hätte er sich lieber ein bisschen mehr auf die Italiener konzentrieren sollen", stichelte Gislason. Während sich Deutschland in die Hauptrunde kämpfte, müssen Hanning und Italien schon nach der Vorrunde die Heimreise antreten. Hanning hatte die DHB-Auswahl in einer "Bild"-Kolumne scharf kritisiert. "Es geht um die Zukunft dieser Mannschaft, es geht um die Zukunft des Bundestrainers und es geht um nicht weniger als die Zukunft unserer Sportart", schrieb er. Die viel gelobte Kaderbreite sei wertlos, wenn man sie nicht sinnvoll einsetzt. "Selbst unserer so hochgelobten Defensive fehlte am Ende der Überblick", so Hanning.

