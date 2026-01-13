- Anzeige -
- Anzeige -
Handball-EM

Handball-EM 2026: Rückschlag für Frankreich! Star Remili fällt aus

Titelverteidiger Frankreich muss auf Nedim Remili verzichten. Der Rückraumspieler laboriert an einer Wadenverletzung.

Rückschlag für den Titelverteidiger: Frankreichs Handballer müssen kurz vor dem Start der Handball-EM den Ausfall von Nedim Remili (30) verkraften.

Der Rückraumspieler des ungarischen Rekordmeisters Telekom Veszprém fehlt dem EM-Champion aufgrund einer Wadenverletzung.

Untersuchungen hätten "eine akute Verletzung ergeben, die seine Teilnahme an der EM ausschließt", hieß es in einer Mitteilung des nationalen Verbandes am Dienstag.

Nationaltrainer Guillaume Gille nominierte Aymeric Zaepfel (Pays d'Aix UC) für den Tokio-Olympiasieger und Weltmeister von 2017 nach.

- Anzeige -
- Anzeige -

Deutschland schielt auf Frankreich

Die Franzosen um den künftigen Berliner Starspieler Dika Mem, möglicher Hauptrundengegner des deutschen Teams von Bundestrainer Alfred Gislason, starten am Donnerstag (18.00 Uhr) in Oslo gegen Tschechien in ihre Mission Titelverteidigung.

Die weiteren Gegner in Vorrundengruppe C sind die Ukraine (Samstag) und Co-Gastgeber Norwegen (Montag).

- Anzeige -
Mehr News und Videos
Verletzung am linken Vorfuß: Nils Lichtlein
News

Vor EM-Start: Handballer bangen um Lichtlein

  • 13.01.2026
  • 15:29 Uhr
Voll fokussiert: Andreas Wolff
News

Sportwetten: Deutschland klarer Favorit zum EM-Auftakt

  • 13.01.2026
  • 12:51 Uhr
Germany v Iceland - International Handball Friendly
News

Handball-WM 2027 in Deutschland: Tickets, Termine und die wichtigsten Infos zum Turnier

  • 13.01.2026
  • 10:59 Uhr
Muenchen: Handball - Laenderspiel - Deutschland - Island Trainer Alfred Gislason (Deutschland) Muenchen SAP Garden Bayern Deutschland *** Muenchen Handball Laenderspiel Germany Iceland Coach Alfred...
News

Handball-EM 2026: Spielplan, Übertragung im TV, Joyn-Livestream und Ticker - alle wichtigen Infos auf einen Blick

  • 13.01.2026
  • 10:45 Uhr
Nationalspieler Renars Uscins
News

Deutschland vs. Österreich: Die Handball-EM im Free-TV und auf Joyn

  • 13.01.2026
  • 10:45 Uhr
Bereit für die großen EM-Aufgaben: Marko Grgic
News

"Bock auf das Turnier": Handballer zur EM aufgebrochen

  • 13.01.2026
  • 09:40 Uhr
Andreas Wolff erwartet keinen &quot;Leckerbissen&quot;
News

Wolff über Auftaktgegner Österreich: "Absoluter Anti-Handball"

  • 13.01.2026
  • 06:20 Uhr
Konnte bei der Generalprobe weiterspielen: Renars Uscins
News

Nach Schreckmoment: Uscins für EM-Auftakt wohl rechtzeitig fit

  • 12.01.2026
  • 12:11 Uhr
Erweitern die Optionen: Langhoff (l.) und Kiesler
News

"Bollwerk" als Schlüssel: Handballer zuversichtlich zur EM

  • 12.01.2026
  • 05:57 Uhr
Hat in Dänemark die Qual der Wahl: Alfred Gislason (M.)
News

Handballer reisen mit 18 Spielern zur EM nach Dänemark

  • 11.01.2026
  • 20:21 Uhr