Handball-EM 2026: Rückschlag für Frankreich! Star Remili fällt aus

Titelverteidiger Frankreich muss auf Nedim Remili verzichten. Der Rückraumspieler laboriert an einer Wadenverletzung.

Rückschlag für den Titelverteidiger: Frankreichs Handballer müssen kurz vor dem Start der Handball-EM den Ausfall von Nedim Remili (30) verkraften.

Der Rückraumspieler des ungarischen Rekordmeisters Telekom Veszprém fehlt dem EM-Champion aufgrund einer Wadenverletzung.

Untersuchungen hätten "eine akute Verletzung ergeben, die seine Teilnahme an der EM ausschließt", hieß es in einer Mitteilung des nationalen Verbandes am Dienstag.

Nationaltrainer Guillaume Gille nominierte Aymeric Zaepfel (Pays d'Aix UC) für den Tokio-Olympiasieger und Weltmeister von 2017 nach.