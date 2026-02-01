- Anzeige -
Handball-em

Handball-EM - Friedrich Merz baut DHB-Team nach Final-Niederlage auf: "Wir sind stolz auf euch"

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den deutschen Handballern nach dem verlorenen EM-Finale gegen Dänemark einen Kabinenbesuch abgestattet und das DHB-Team aufgemuntert.

Das DHB-Team hat das EM-Finale nach langem Kampf mit 27:34 gegen Dänemark verloren. Bundeskanzler Friedrich Merz war beim Endspiel in Herning mit dabei und munterte das Team nach der Niederlage in der Kabine auf.

Merz habe gesagt, "dass er stolz ist auf die Mannschaft, auf das Gesicht, das wir gezeigt haben", berichtete Nationalspieler Juri Knorr nach dem 27:34 (16:18) in Herning gegen den Weltmeister und Olympiasieger am Sonntagabend.

Friedrich Merz: "Wir sind stolz auf euch"

"Was für ein Finale, was für eine starke Europameisterschaft. Ihr habt gekämpft, Nervenstärke und Teamgeist gezeigt", schrieb Merz in den Sozialen Medien: "Ich gratuliere Dänemark zum Titel und den deutschen Handballern zum zweiten Platz und zu einem überzeugenden Turnier. Wir sind stolz auf euch."

Deutschland verpasste in einem hochintensiven Endspiel den dritten EM-Titel. Mit Silber holte die DHB-Auswahl das fünfte Edelmetall bei einer EURO. Neben den beiden Titeln 2016 und 2004 gewann Deutschland 1998 Bronze und 2002 Silber.

