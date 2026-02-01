Handball-EM - Friedrich Merz baut DHB-Team nach Final-Niederlage auf: "Wir sind stolz auf euch"

Bundeskanzler Friedrich Merz hat den deutschen Handballern nach dem verlorenen EM-Finale gegen Dänemark einen Kabinenbesuch abgestattet und das DHB-Team aufgemuntert.

Das DHB-Team hat das EM-Finale nach langem Kampf mit 27:34 gegen Dänemark verloren. Bundeskanzler Friedrich Merz war beim Endspiel in Herning mit dabei und munterte das Team nach der Niederlage in der Kabine auf.

Merz habe gesagt, "dass er stolz ist auf die Mannschaft, auf das Gesicht, das wir gezeigt haben", berichtete Nationalspieler Juri Knorr nach dem 27:34 (16:18) in Herning gegen den Weltmeister und Olympiasieger am Sonntagabend.