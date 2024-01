Anzeige

Handball-Ikone Heiner Brand traut dem DHB-Team bei der bevorstehenden Heim-EM den Sprung aufs Treppchen zu.

"Das Halbfinale sollte sicherlich drin sein", sagte der Weltmeister-Trainer von 2007 bei "handball-world": "Eine Medaille wäre noch besser und würde uns sehr gut tun. Gerade, weil unsere sogenannten Konkurrenzsportarten wie Basketball oder Eishockey zuletzt gut abgeschnitten haben. Eine Medaille würde dem Handball darum eine positive Aufmerksamkeit bescheren."

Brand zählt die aktuelle DHB-Auswahl nicht zu den Favoriten. In den letzten Monaten habe man "den Eindruck, dass ein paar Teams uns leistungsmäßig davongezogen sind. Aber das ist kein uneinholbarer Vorsprung", so der 71-Jährige: "An guten Tagen können wir jeden schlagen. Mit der Unterstützung unseres Publikums ist Vieles möglich."

Kaum einer kann das besser beurteilen als Brand, der das deutsche Team vor 17 Jahren zum Wintermärchen im eigenen Land geführt hat. "Wir hatten damals auch von Anfang an Druck", sagt Brand und spricht in der Rückschau von einem "holprigen Start, später kam dann auch das Quäntchen Glück dazu. Das braucht man dann auch."