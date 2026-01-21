- Anzeige -

- Anzeige -

Dänemark ist schlagbar Dass Portugal trotzdem nicht unterschätzt werden darf, wissen nach dem 31:29-Sieg gegen Dänemark natürlich alle. Gleichzeitig hat sich gezeigt: Dänemark ist schlagbar - für einige Experten eine Überraschung. "In Herning gegen Dänemark zu gewinnen, hätte ich für unmöglich gehalten für Portugal", sagte zum Beispiel Pascal Hens nach dem Spiel. Grundsätzlich also erst mal eine gute Nachricht für Deutschland, würde man sich doch freuen, um den Titel mitzuspielen und vielleicht sogar nach 2004 und 2016 zum dritten Mal Europameister zu werden - nicht nur "best of the rest" hinter den Dänen.

- Anzeige -

- Anzeige -

Hauptrunde nun noch umkämpfter Doch da wäre noch die dritte, negative und vielleicht entscheidendste Folge der Dänen-Niederlage: Hauptrundengruppe I wird damit noch wilder. Waren vorher die Favoritenrollen für die zwei Halbfinaltickets recht klar an Dänemark, Frankreich und Deutschland verteilt, steht Dänemark, das 0 Punkte in die Hauptrunde mitnimmt, nun unter Zugzwang. Stattdessen ist Portugal (2 Punkte) plötzlich mit in der Verlosung.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Handball-EM: DHB-Team abgefeiert - Fußballer bekommen böse Ansage

In diese Richtung äußert sich auch Deutschlands Sportdirektor Benjamin Chatton: "Das macht unsere Hauptrundengruppe nicht nur zur schwersten seit vielen Jahren, sondern zur absoluten Todesgruppe und verspricht Hitchcock-Klassiker im Zwei-Tages-Rhythmus."