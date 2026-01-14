Handball-EM 2026: Kritik und Zustimmung für "Anti-Handball"-Aussagen von Andreas Wolff

Mit einer verbalen Spitze in Richtung Auftaktgegner Österreich hat Andreas Wolff vor Start der Handball-EM für Aufsehen gesorgt. Juri Knorr versucht, die Worte seines Keepers zu relativieren.

Die "Anti-Handball"-Aussagen von Andreas Wolff über Auftaktgegner Österreich haben unmittelbar vor dem Start der Handball-EM für viel Wirbel im Lager von Deutschlands Handballern gesorgt.

Wolffs Teamkollegen reagierten gemischt auf die markigen Worte ihres Torhüters. "Ich fand ihn ziemlich offensiv", sagte Spielmacher Juri Knorr bei einer Medienrunde am Mittwoch in Silkeborg. "Es spiegelt einfach auch nicht das wider, was die Österreicher in den letzten Jahren gemacht haben und wie sie sich entwickelt haben."

Er glaube, Wolff habe "eigentlich ausdrücken" wollen, dass er vor dem EM-Start am Donnerstag (live auf Joyn) in Herning großen Respekt vor Österreichs Entwicklung habe.

Dessen Kritik sei womöglich auch als Weckruf an die eigene Mannschaft gemeint gewesen. "Österreich verfügt in erster Linie über großen Teamgeist. Das haben wir in jedem Spiel erlebt. Sie haben auch hohe individuelle Qualität auf vielen Positionen. Das wird kein leichtes Spiel", sagte Knorr.