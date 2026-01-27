Deutschland trifft im letzten Spiel der Hauptrunde bei der Handball-EM 2026 auf Frankreich. ran hat alle wichtigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst. Deutschland steht bei der Handball-EM vor dem letzten Spiel in der Hauptrunde. Handball-EM 2026: Deutschland vs. Frankreich am 28. Januar ab 18:00 Uhr im Livestream auf Joyn

Handball-EM 2026: Personal-Entscheidungen von Alfred Gislason werfen Fragen auf - Kommentar Gegen Frankreich ist die Ausgangslage klar: Ein Sieg oder ein Unentschieden würde dem DHB-Team die Teilnahme am Halbfinale sichern. Bei einer Niederlage würde das Team von Bundestrainer Alfred Gislason im Spiel um Platz fünf stehen.

Dabei könnte vor allem das Aufeinandertreffen bei den Olympischen Spielen 2024 eine Rolle spielen. Damals gewann Deutschland das Viertelfinale in einem Thriller in der Verlängerung (35:34). Renars Uscins, 2024 in Lille mit 14 Toren Mann der Partie "erinnert sich an das Spiel": "Aber das wird so nicht noch einmal vorkommen. Das wird ein heißer Tanz, auf den sich alle freuen können." DHB-Star Juri Knorr machte nach der Niederlage gegen Dänemark indes deutlich, dass Deutschland gegen Frankreich auf keinen Fall auf ein Remis spielen wird: "Dass ein Unentschieden reicht, ist natürlich im Kopf, falls es am Schluss zu so einem Szenario kommt. Aber im Endeffekt bedeutet es nur, dass wir eine gute Ausgangsposition haben." So verfolgt ihr die Partie zwischen Deutschland und Frankreich im Free-TV, Joyn-Livestream und Liveticker.

+++ Update, 19:31 Uhr: Deutschland vs. Frankreich - Ergebnis 38:34 +++ Deutschland hat das letzte Spiel der Hauptrunde bei der EM mit 38:34 gegen Frankreich gewonnen und damit das Halbfinale erreicht.

+++ Update, 18:35 Uhr: Deutschland vs. Frankreich - Halbzeit 19:15 +++ Die deutsche Handball-Nationalmannschaft führt im abschließenden Hauptrunden-Spiel zur Pause gegen Frankreich mit 19:15.

Deutschland vs. Frankreich heute live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-EM statt? Spiel: Deutschland vs. Frankreich

Wettbewerb: Handball-EM, Hauptrunde

Datum: 28. Januar 2026

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Austragungsort: Jyske Bank Boxen (Herning, Dänemark)

Handball-EM heute live: Wird das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich im Free-TV gezeigt? Ja, alle deutschen Partien werden im Free-TV im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt. Die Partie gegen Frankreich läuft live und in voller Länge im ZDF. Die Übertragung startet um 17:40 Uhr, der Anwurf erfolgt 20 Minuten später.

Handball-EM heute live: Wer überträgt Deutschland - Frankreich im Livestream? Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland - Frankreich gibt es in der ZDF-Mediathek. Der Stream ist zudem kostenlos auf Joyn empfangbar. Die Streaming-Plattform Dyn zeigt alle Partien der Handball-EM live, jedoch ist hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Deutschland gegen Frankreich bei der Handball-EM 2026 heute live: Gibt es einen Liveticker? Ja. Einen Liveticker zu Deutschland vs. Frankreich gibt es wie gewohnt auf ran.de.

EM 18:00 Deutschland Deutschland 38:34 38 19 34 15 Beendet Frankreich Frankreich

