Handball-Bundesliga live auf joyn

HBL 2025/26 heute live: TBV Lemgo Lippe – HC Erlangen - Topspiel der Woche im kostenlosen Livestream auf Joyn

  • Aktualisiert: 15.02.2026
  • 10:31 Uhr
  • ran.de
Article Image Media
© IMAGO/Jan Huebner

Die Saison 2025/26 in der Handball-Bundesliga (HBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche Spiele der HBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

Florian Kehrmann (TBV Lemgo Lippe, Trainer) laechelt freut sich GER, TBV Lemgo Lippe vs. HSG Wetzlar, Handball, 1. Bundesliga, 19. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 26.12.2025 GER, TBV Lemgo Lippe vs....

HBL LIVE und kostenlos: TBV Lemgo Lippe – HC Erlangen

Am 15. Februar ab 15:00 Uhr im Joyn-Livestream.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der HBL-Saison 2025/26.

HBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welche Spiele werden live übertragen?

  • Begegnung: TBV Lemgo Lippe – HC Erlangen
  • Wettbewerb: HBL
  • Datum und Uhrzeit: 15. Februar, 15:00 Uhr
  • Spielort: PHOENIX CONTACT arena, Lemgo

HBL 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der HBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Handball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche werden in der Saison 2025/26 Spiele der Handball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

Das Wichtigste zur Handball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der HBL

  • Tabelle der HBL

HBL live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der HBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

HBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von HBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

HBL
14.02.2026
19:00
TSV Hannover-Burgdorf
Hannover-B.
TSV Hannover-Burgdorf
30:25
Beendet
HSG Wetzlar
Wetzlar
HSG Wetzlar
14.02.2026
20:00
MT Melsungen
Melsungen
MT Melsungen
31:23
Beendet
Frisch Auf! Göppingen
Göppingen
Frisch Auf! Göppingen
14.02.2026
20:00
TSV GWD Minden
GWD Minden
TSV GWD Minden
28:34
Beendet
Rhein-Neckar Löwen
Rhein-Neckar
Rhein-Neckar Löwen
15.02.2026
15:00
TBV Lemgo Lippe
Lemgo
TBV Lemgo Lippe
-:-
HC Erlangen
Erlangen
HC Erlangen
15.02.2026
16:30
Handball Sport Verein Hamburg
Hamburg
Handball Sport Verein Hamburg
-:-
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg-H
SG Flensburg-Handewitt
15.02.2026
16:30
Füchse Berlin
Berlin
Füchse Berlin
-:-
TVB 1898 Stuttgart
TVB Stuttgart
TVB 1898 Stuttgart
15.02.2026
18:00
THW Kiel
THW Kiel
THW Kiel
-:-
SC Magdeburg
Magdeburg
SC Magdeburg
16.02.2026
19:00
ThSV Eisenach
Eisenach
ThSV Eisenach
-:-
Bergischer HC
Bergischer HC
Bergischer HC
16.04.2026
19:00
SC DHfK Leipzig
DHfK Leipzig
SC DHfK Leipzig
-:-
VfL Gummersbach
Gummersbach
VfL Gummersbach
