DHB-Team empfängt Ägypten
Handball live: Deutschland gegen Ägypten im Free-TV auf ProSieben und im Joyn-Livestream
- Aktualisiert: 16.03.2026
- 08:56 Uhr
- ran.de
Die deutschen Handballer treffen im Rahmen eines Testspiels auf Ägypten. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und Joyn.
Die deutschen Handballer nehmen Kurs auf die Heim-WM 2027 (13. bis 31. Januar auf ProSieben, Sat1 und Joyn). Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.
Zwar erwiesen sich die Dänen im EM-Finale (34:27) als zu stark für Deutschland, jedoch befindet sich das Team auf einem vielversprechenden Weg.
Nun gilt es für die Deutschen, beim ersten Testspiel seit der WM dort anzuknüpfen, wo man zuvor aufgehört hatte. Am 19. März steigt das erste Duell mit dem besten afrikanischen Team, Ägypten (ab 18:15 Uhr auf ProSieben und Joyn).
Drei Tage nach dem Match in der Westfalenhalle treffen Deutschland und Ägypten (ab 15 Uhr auf ProSieben und Joyn) erneut aufeinander.
Handball live: Der Deutschland-Kader für die Spiele gegen Ägypten
Alfred Gislason wird sicherlich die ein oder andere Sache ausprobieren, jedoch geht es auch jetzt schon darum, ein funktionierendes Team zu finden und die Abläufe zu festigen.
Tor: Lasse Ludwig (Füchse Berlin), David Späth (Rhein-Neckar Löwen)
Linksaußen: Tim Freihöfer (Füchse Berlin), Lukas Mertens (SC Magdeburg)
Linker Rückraum: Marko Grgic (SG Flensburg-Handewitt), Tom Kiesler (VfL Gummersbach), Matthes Langhoff (Füchse Berlin), Miro Schluroff (VfL Gummersbach)
Rückraum Mitte: Juri Knorr (Aalborg Handbold/DEN), Julian Köster (VfL Gummersbach)
Rechter Rückraum: Franz Semper (SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)
Rechtsaußen: Mathis Häseler (VfL Gummersbach), Timo Kastening (MT Melsungen)
Kreisläufer: Justus Fischer (TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen)
Externer Inhalt
Deutschland vs. Ägypten im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Handball-Länderspiel statt?
- Spiel: Deutschland vs. Ägypten
- Wettbewerb: Testspiel
- Datum: 19. März 2026
- Uhrzeit: 18:15 Uhr
- Austragunsort: Westfalenhalle (Dortmund)
Deutschland vs. Ägypten live: Wo läuft das Handball-Länderspiel im Free-TV?
ProSiebenSat.1 hat sich einige Handball-Rechte sichern können und wird unter anderem die Weltmeisterschaften 2027, 2029 und 2031 übertragen. Das Testspiel zwischen Deutschland und Ägypten läuft ebenfalls live und kostenlos auf ProSieben. Die Übertragung beginnt eine halbe Stunde vor Anpfiff um 17:45 Uhr.
Ägypten gastiert in Deutschland: Wo gibt es einen Livestream zum Handball-Länderspiel
Einen kostenlosen Livestream zu Deutschland gegen Ägypten gibt es auf Joyn.
Deutschland empfängt Ägypten: Wo gibt es einen Liveticker zum Handball-Länderspiel
Einen Ticker zu Deutschland vs. Ägypten wird wie gewohnt auf ran.de geben.
Handball live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung von Deutschland vs. Ägypten
- Begegnung: Deutschland vs. Ägypten
- Wettbewerb: Testspiel
- Datum und Uhrzeit: 19. März 2026, 18:15 Uhr
- Trainer: Alfred Gislason (Deutschland), Xavi Pascual (Ägypten)
- Free-TV: ProSieben
- Livestream: Joyn
- Liveticker: ran.de