Die deutschen Handballer treffen im Rahmen eines Testspiels auf Ägypten. Das Match läuft live und kostenlos auf ProSieben und Joyn.

Die deutschen Handballer nehmen Kurs auf die Heim-WM 2027 (13. bis 31. Januar auf ProSieben, Sat1 und Joyn). Nach der starken Performance bei der EM 2026 blickt das DHB-Team hoffnungsfroh auf den neuen Zyklus.

Zwar erwiesen sich die Dänen im EM-Finale (34:27) als zu stark für Deutschland, jedoch befindet sich das Team auf einem vielversprechenden Weg.

Nun gilt es für die Deutschen, beim ersten Testspiel seit der WM dort anzuknüpfen, wo man zuvor aufgehört hatte. Am 19. März steigt das erste Duell mit dem besten afrikanischen Team, Ägypten (ab 18:15 Uhr auf ProSieben und Joyn).

Drei Tage nach dem Match in der Westfalenhalle treffen Deutschland und Ägypten (ab 15 Uhr auf ProSieben und Joyn) erneut aufeinander.