Wie "Klassentreffen": Kastening schwärmt vom DHB-Teamgeist

WM-Vorbereitung wie "Klassentreffen": Nationalspieler Timo Kastening schwärmt von der Atmosphäre bei Deutschlands Handballern kurz vor der Weltmeisterschaft (14. Januar bis 2. Februar). "Ich habe das Gefühl, dass es bei uns sehr positiv ist. Es gibt keine Neidkultur bei uns in der Mannschaft", sagte Kastening bei einem Medientermin am Dienstag in Hamburg: "Die Stimmung ist wirklich gut. Egal ob jung oder alt, egal ob lange oder kurz dabei: Das spielt hier keine Rolle. Jeder akzeptiert und respektiert den anderen. Das zeichnet diese Mannschaft aus. Es ist ein sehr, sehr schönes Miteinander."

In jeder Mannschaft - ob in einem Unternehmen oder einem Sportklub - gebe es Grüppchen, so der Rechtsaußen vom Bundesliga-Spitzenreiter MT Melsungen. "Das Gute ist, dass es bei uns positive Grüppchen sind. Jeder kommt mit jedem klar." Der größte Unterschied zu seiner Anfangszeit in der Nationalmannschaft sei es, so Kastening weiter, dass man inzwischen einen Kern zusammen habe, "der sich jetzt immer wieder bei Lehrgängen sehen wird. Dann ist es natürlich viel einfacher, dass man sich aufeinander einstellt." Es sei in der Nationalmannschaft im Vergleich zum Klub wie "eine Art Klassentreffen".

Die letzten Härtetests vor der WM absolviert das deutsche Team am Donnerstag (18.30 Uhr/sportstudio.de) in Flensburg und am Samstag (16.20 Uhr/ZDF) in Hamburg jeweils gegen Brasilien. "Die Spiele haben einen sehr hohen Stellenwert. Natürlich wollen wir gewinnen, aber viel wichtiger ist, dass wir uns weiter gut einspielen und uns weiterentwickeln", sagte Kastening.

Mit dabei sein wird auch Nils Lichtlein. Der Linkshänder von den Füchsen Berlin war wegen einer Erkältung erst am Montag zur deutschen Mannschaft gestoßen. "Ich gehe voller Vorfreude in die Vorbereitung und in die WM, weil es ein Riesenturnier ist", sagte Lichtlein am Dienstag: "Wir haben eine gute Mannschaft, die auch sehr gut eingespielt ist."

Deutschland trifft bei der WM in Vorrundengruppe A im dänischen Herning auf Polen (15. Januar), die Schweiz (17. Januar) und Tschechien (19. Januar). Die ersten drei Teams erreichen die Hauptrunde, die die DHB-Auswahl ebenfalls in Herning absolvieren würde.