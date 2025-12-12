HANDBALL-WM DER FRAUEN IM JOYN-LIVESTREAM
Deutschland vs. Norwegen heute live: Finale der Handball-WM 2025 im Free-TV, im Joyn-Stream und Ticker
- Aktualisiert: 14.12.2025
- 09:09 Uhr
- ran.de
Die deutschen Handballerinnen treffen im Finale der WM auf Norwegen. Hier läuft das Spiel im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Deutschland greift nach dem WM-Titel. Die DHB-Frauen kämpfen am Sonntag im Finale von Rotterdam gegen Norwegen um die Handball-Krone.
Nach dem 29:23-Triumph im Halbfinale gegen die Französinnen können die deutschen Handballerinnen den ersten den ersten WM-Titel seit 1993 einfahren. Damals triumphierte das DHB-Team in der norwegischen Hauptstadt Oslo.
- Finale der Handball-WM der Frauen: Deutschland vs. Norwegen, Sonntag 14. Dezember, ab 17:30 Uhr LIVE im Stream auf Joyn
"Ich kann nicht mehr. Es waren 60 Minuten purer Kampf", sagte Rückraumspielerin Viola Leuchter nach dem Sieg über Frankreich in der "ARD".
Norwegen ist nun Deutschlands Gegner im Endspiel von Rotterdam am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr im Liveticker). Die Norwegerinnen gewannen ihr Halbfinale mit 35:25 gegen die Niederlande.
Deutschland vs. Norwegen live im TV, Joyn-Stream und Ticker: Wann findet das Spiel bei der Handball-WM der Frauen statt?
- Spiel: Deutschland vs. Norwegen
- Wettbewerb: Weltmeisterschaft; Finale
- Datum: 14. Dezember 2025
- Uhrzeit: 17:30 Uhr
- Austragungsort: Ahoy Rotterdam (Rotterdam)
Handball-WM der Frauen live: Wird das Finale zwischen Deutschland und Norwegenim Free-TV gezeigt?
Die ARD zeigt das Finale zwischen Deutschland und Norwegen live und in voller Länge im Free-TV.
Externer Inhalt
Halbfinale bei der Handball-WM der Frauen: Wer überträgt Deutschland - Norwegen im Livestream?
Das Finale wird live und kostenlos auf Joyn übertragen. Es ist kein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Deutschland gegen Norwegen im Finale bei der Handball-WM der Frauen: Gibt es einen Liveticker?
Ja! Einen Liveticker zum Finale zwischen Deutschland und Norwegen gibt es auf ran.de.
Handball-WM der Frauen - Deutschland vs. Norwegen im TV, Livestream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: Deutschland vs. Norwegen
- Datum und Uhrzeit: 14. Dezember 2025; 17:30 Uhr
- Free-TV: ARD
- Livestream: Joyn
- Liveticker: ran.de