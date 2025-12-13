Vor 32 Jahren wurde Andrea Bölk Handball-Weltmeisterin, am Sonntag kann ihre Tochter gleichziehen. Emily Vogel feierte mit ihrer Mutter den sensationellen Finaleinzug. Für die WM-Medaille hat sie bereits einen Plan. Als Andrea Bölk die Lobeshymne auf ihre Tochter gerade beendet hatte, fiel Emily Vogel ihrer Mama vollkommen unvermittelt um den Hals. Beim zufälligen Treffen hinter den Zuschauerrängen der Ahoy Arena in Rotterdam war das Familienglück perfekt. "Ich freue mich so doll - gerade für Emmy. Ein großer Traum ist in Erfüllung gegangen. Endlich", sagte Bölk im Interview mit dem "Sport-Informations-Dienst" (SID). Finale der Handball-WM der Frauen: Deutschland vs. Norwegen, Sonntag 14. Dezember, ab 17:30 Uhr LIVE im Stream auf Joyn Durch das 29:23 (15:12) gegen Titelverteidiger Frankreich hat Vogel in ihrem elften Turnier ihre lang ersehnte Medaille sicher - ein sensationeller Einzug ins WM-Finale. Am Sonntag (ab 17:30 Uhr LIVE im kostenlosen Joyn-Stream) kann die 27-Jährige im Endspiel gegen Olympiasieger Norwegen sogar "gleichziehen" und sich wie ihre Mutter vor 32 Jahren zur Weltmeisterin krönen.

Handball-WM: Neuauflage des "Wunder von Oslo"? "Natürlich ist das ein Traum, mit dem ich aufgewachsen bin. Die Medaille oder dieses Holzbrett von Mama war ein Spielgerät für mich", erinnert sich Vogel an ihre Kindheit. Nun schließt sich ein Kreis. "Ganz, ganz lange war der deutsche Frauenhandball nicht dort, wo er hingehört. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir es letztes Jahr zu Olympia geschafft haben nach unendlichen Zeiten - und jetzt in ein WM-Finale. Und wie geil wäre es, wenn wir jetzt Geschichte wiederholen?" Um wie beim "Wunder von Oslo" 1993 am Ende sogar mit Gold dazustehen, braucht es erneut eine Ausnahmeleistung. Auch von Vogel, die im Frühjahr das Kapitänsamt verloren hatte und zeitweise gar nicht nominiert worden war, nun aber vor allem defensiv eine der tragenden Säulen im deutschen Team von Bundestrainer Markus Gaugisch ist.

