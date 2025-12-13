- Anzeige -
- Anzeige -
HANDBALL-WM DER FRAUEN IM JOYN-LIVESTREAM

Handball-WM: Familienglück im Hause Bölk! Emily Vogel kann Geschichte wiederholen: "Wie geil wäre es?"

  • Aktualisiert: 13.12.2025
  • 09:38 Uhr
  • SID
Familienglück in Rotterdam: Andrea Bölk (l.) und Tochter Emilly Vogel fiebern dem WM-Finale entgegen
Familienglück in Rotterdam: Andrea Bölk (l.) und Tochter Emilly Vogel fiebern dem WM-Finale entgegen© SID/SID

Vor 32 Jahren wurde Andrea Bölk Handball-Weltmeisterin, am Sonntag kann ihre Tochter gleichziehen. Emily Vogel feierte mit ihrer Mutter den sensationellen Finaleinzug. Für die WM-Medaille hat sie bereits einen Plan.

Als Andrea Bölk die Lobeshymne auf ihre Tochter gerade beendet hatte, fiel Emily Vogel ihrer Mama vollkommen unvermittelt um den Hals. Beim zufälligen Treffen hinter den Zuschauerrängen der Ahoy Arena in Rotterdam war das Familienglück perfekt. "Ich freue mich so doll - gerade für Emmy. Ein großer Traum ist in Erfüllung gegangen. Endlich", sagte Bölk im Interview mit dem "Sport-Informations-Dienst" (SID).

Durch das 29:23 (15:12) gegen Titelverteidiger Frankreich hat Vogel in ihrem elften Turnier ihre lang ersehnte Medaille sicher - ein sensationeller Einzug ins WM-Finale. Am Sonntag (ab 17:30 Uhr LIVE im kostenlosen Joyn-Stream) kann die 27-Jährige im Endspiel gegen Olympiasieger Norwegen sogar "gleichziehen" und sich wie ihre Mutter vor 32 Jahren zur Weltmeisterin krönen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Handball-WM: Neuauflage des "Wunder von Oslo"?

"Natürlich ist das ein Traum, mit dem ich aufgewachsen bin. Die Medaille oder dieses Holzbrett von Mama war ein Spielgerät für mich", erinnert sich Vogel an ihre Kindheit. Nun schließt sich ein Kreis. "Ganz, ganz lange war der deutsche Frauenhandball nicht dort, wo er hingehört. Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir es letztes Jahr zu Olympia geschafft haben nach unendlichen Zeiten - und jetzt in ein WM-Finale. Und wie geil wäre es, wenn wir jetzt Geschichte wiederholen?"

Um wie beim "Wunder von Oslo" 1993 am Ende sogar mit Gold dazustehen, braucht es erneut eine Ausnahmeleistung. Auch von Vogel, die im Frühjahr das Kapitänsamt verloren hatte und zeitweise gar nicht nominiert worden war, nun aber vor allem defensiv eine der tragenden Säulen im deutschen Team von Bundestrainer Markus Gaugisch ist.

- Anzeige -
- Anzeige -

Norwegen "auf einem anderen Stern"? Vogel will sich "zerreißen"

"Sie hat genug Drucksituationen in diversen Champions-League-Spielen gehabt. Da reift man logischerweise auch - und das macht sie auch aus. Sie ist ein ganz fantastischer Typ, reißt die Mitspielerin mit und ist einfach ein Teamplayer", sagte Bölk über ihre Tochter. "Ich bin so stolz und so froh, dass es geklappt hat." Bölk hatte bereits angekündigt, die Medaille "bei uns zuhause direkt neben meine" aufzuhängen". Der Traum, "den Emmy seit den Minis hat", sei "endlich erfüllt".

Was nun noch möglich ist? Die Norwegerinnen sind wie das deutsche Team ungeschlagen durch das Turnier geflogen. "Norwegen spielt auf einem anderen Stern, einen Top-Handball. Aber die können ja auch mal einen schlechten Tag haben. Das Spiel muss erst einmal gespielt werden", sagte die 57-Jährige. Ihre Tochter sieht das genauso. "Es ist noch ein Spiel. So dicht dran waren wir noch nie. Wir werden uns 60 Minuten zerreißen und - why not - Gold holen."

Mehr News und Videos
Handball Frauen Deutschland WM 2025
News

Deutschland vs. Norwegen live: Finale bei der Handball-WM 2025 der Frauen im Free-TV, im Joyn-Livestream und Ticker

  • 13.12.2025
  • 18:00 Uhr
Bundestrainer Markus Gaugisch
News

Politik-Support für DHB-Frauen: Schenderlein kommt zum Finale

  • 13.12.2025
  • 15:09 Uhr
Antje Doll
News

WM-Finale! DHB-Frauen machen Märchen wahr

  • 13.12.2025
  • 08:37 Uhr
DHB-Vorstand Ingo Meckes ist stolz
News

DHB-Frauen heiß auf WM-Finale - DHB zieht "überragendes" Fazit

  • 13.12.2025
  • 06:19 Uhr
Mit Schwung ins WM-Finale: Henny Reistad
News

Handball: Norwegen folgt Deutschland ins WM-Finale

  • 12.12.2025
  • 22:15 Uhr
Frank-Walter Steinmeier drückt die Daumen fürs Finale
News

Politik gratuliert DHB-Frauen: "Ganz Deutschland fiebert mit"

  • 12.12.2025
  • 21:20 Uhr
Markus Gaugisch, Cheftrainer (Deutschland) und seine Mannschaft jubeln, Deutschland vs. Brasilien, Handball, Weltmeisterschaft, Frauen, Spielzeit 2025 2026, 09.12.2025, Deutschland vs. Brasilien, H...
News

Deutschland vs. Frankreich jetzt live: Handball-WM der Frauen im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Ticker

  • 12.12.2025
  • 18:18 Uhr
Tochter Emily Vogel (unten) mit Mutter Andrea Bölk (oben Mitte)
News

Bölk vor WM-Halbfinale: "Deutschland kann große Turniere"

  • 12.12.2025
  • 09:57 Uhr
Will ins WM-Finale: Markus Gaugisch
News

Für Gold-Traum: DHB-Frauen müssen Frankreich-Fluch bannen

  • 12.12.2025
  • 05:39 Uhr
Markus Gaugisch (links): &quot;Wollen uns Belohnen&quot;
News

DHB-Frauen in Bestbesetzung ins WM-Halbfinale

  • 11.12.2025
  • 12:27 Uhr