Handball-WM: Niederlande makellos im Viertelfinale

Die Handballerinnen der Niederlande haben sich bei der WM souverän für das Viertelfinale qualifiziert. Die Weltmeisterinnen von 2019 setzten sich im entscheidenden Hauptrundenspiel der Gruppe IV mit 29:21 (13:9) gegen Spanien durch und sicherten sich mit der Optimalausbeute von zehn Punkten aus fünf Spielen den ersten Platz.

Neben der Niederlande sind bereits Schweden, Titelverteidiger Norwegen, Vizeweltmeister Frankreich, Dänemark, Tschechien sowie die deutsche Auswahl für die Runde der letzten acht qualifiziert. Den letzten Platz im Viertelfinale spielen Montenegro, Kroatien und Ungarn in der Gruppe I aus.

Deutschland spielt am Montag gegen Dänemark um den Gruppensieg. Die Viertelfinals beginnen am Dienstag, das Endspiel steigt am kommenden Sonntag in Herning.