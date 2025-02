Handball-WM 2025: Bob Hanning rechnet mit DHB-Team ab und kritisiert Bundestrainer Alfred Gislason

Der ehemalige DHB-Vizepräsident Bob Hanning kritisiert das Team und Bundestrainer Alfred Gislason nach dem Ausscheiden im WM-Viertelfinale scharf.

Zu wenig Mut, zu wenig Struktur, zu wenig Gier: Nach dem Viertelfinal-Aus bei der Handball-WM hat Bob Hanning mit der deutschen Nationalmannschaft abgerechnet - und dabei indirekt auch Bundestrainer Alfred Gislason kritisiert.

"Planlos und ideenlos wirkte unser Spiel, es fehlte an klaren Strukturen und einstudierten Abläufen", schrieb Hanning in einer Kolumne für die Bild am Sonntag: "Einen Matchplan, wie man neudeutsch so schön sagt, habe ich selten erkennen können."

Nach Olympia-Silber in Paris hätte es Hanning "kaum für möglich gehalten", dass Deutschland ein halbes Jahr später nicht um die WM-Medaillen kämpft. Der ehemalige Vizepräsident des Deutschen Handballbundes vermisste bei vielen Spielern beim Ausscheiden gegen Portugal zudem eine "Geilheit auf Erfolg". In der Partie habe der 56-Jährige "mehr Angst vor dem Verlieren gespürt als Lust aufs Gewinnen".