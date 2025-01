Für Deutschland-Schreck Portugal ist der Traum vom WM-Finale ausgeträumt. Der Underdog hat gegen das Star-Ensemble aus Dänemark keine Chance und unterliegt klar. Doch auch ohne Happy End, haben Portugals Handballer Geschichte geschrieben.

Top-Favorit Dänemark greifen nach einer erneuten Machtdemonstration nach ihrem vierten WM-Titel in Folge. Das Team von Nationaltrainer Nikolaj Jacobsen schlug Deutschland-Bezwinger Portugal im Halbfinale von Oslo ungefährdet mit 40:27 (20:16).

Die Dänen kämpfen am Sonntag im Endspiel der WM 2025 (ab 18 Uhr) an selber Stelle gegen Kroatien um das nächste Kapitel seiner scheinbar nicht endenden Erfolgsgeschichte.

Berlins Welthandballer Mathias Gidsel war am Freitagabend mit neun Treffern der beste Werfer für die Dänen. Seit mehr als acht Jahren und unglaublichen 36 WM-Spielen sind die Skandinavier nun ungeschlagen.

Die Dänen setzten sich schnell mit vier Toren ab. Mitte der zweiten Halbzeit wuchs der Vorsprung gar auf zehn Treffer an, die Partie war zu dem Zeitpunkt längst entschieden. Der Topfavorit konnte in der Schlussphase bereits Kräfte sparen, schraubte das Ergebnis aber dennoch schier mühelos weiter in die Höhe.