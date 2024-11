Handballer testen vor WM zweimal gegen Brasilien

Deutschlands Handballer bestreiten ihre letzten Härtetests vor der Weltmeisterschaft im hohen Norden gegen Brasilien. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am 9. Januar (18.30 Uhr) zunächst in Flensburg auf die Südamerikaner, zwei Tage später am 11. Januar (16.20 Uhr) folgt in Hamburg die Generalprobe gegen den WM-Teilnehmer. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Montag mit.

"Brasilien ist ein attraktiver Gegner und neben Argentinien die Top-Mannschaft Südamerikas. Das wird in unserer Vorbereitung auf die WM eine gute Gelegenheit, uns gegen ein starkes Team einzuspielen", sagte Gislason. "Ich freue mich besonders auf ein weiteres Heimspiel in Flensburg und den Besuch in Hamburg."

Die unmittelbare WM-Vorbereitung beginnt am 3. Januar in Hamburg. Nach den Länderspielen erfolgt am 13. Januar der Umzug ins dänische Silkeborg. Dort wird das DHB-Team sein Quartier während der Vor- und einer möglichen Hauptrunde beziehen, die Deutschland im nahe gelegenen Herning bestreitet. Die K.o.-Runde würde Gislasons Mannschaft in Oslo absolvieren.

Deutschland trifft in der Vorrunde in der Jyske Bank Boxen auf Polen (15. Januar, 20.30 Uhr), die Schweiz (17. Januar, 20.30 Uhr) und Tschechien (19. Januar, 18 Uhr). Die besten drei Teams der Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Das WM-Turnier wird vom 14. Januar bis 2. Februar 2025 in Dänemark, Norwegen und Kroatien ausgetragen.

In dieser Woche absolviert die deutsche Mannschaft im Rahmen der EM-Qualifikation die ersten Länderspiele seit dem Gewinn der Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen. In Mannheim trifft die DHB-Auswahl am Donnerstag (18.30 Uhr/sportschau.de) auf WM-Vorrundengegner Schweiz. Drei Tage später am Sonntag (15.10 Uhr/ARD) folgt in Ankara das Duell mit Außenseiter Türkei.