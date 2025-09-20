Anzeige
DIE LEICHTATHLETIK-WM 2025 LIVE AUF JOYN

Leichtathletik-WM 2025 - Christopher Linke geht über 20 km in die Top Ten

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 08:50 Uhr
  • SID

Geher Christopher Linke (Potsdam) hat es bei der Leichtathletik-WM über die 20 km in die Top Ten geschafft - der 36-Jährige kam am Samstag in Tokio beim Triumph von Caio Bonfim nach 1:20:11 Stunden als Zehnter ins Ziel. Leo Köpp (1:20:35/Berlin) landete dahinter auf Rang elf.

Nicht zu schlagen war Bonfim in 1:18:35 Stunden, der Brasilianer holte sich nach jeweils zwei Mal Silber und Bronze bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen seinen ersten großen Titel. Mit acht Sekunden Rückstand holte Wang Zhaozhao (China) Silber, Dritter wurde Paul McGrath (1:18:45/Spanien.)

Linke war vor zwei Jahren in Budapest Fünfter geworden, doch diesmal war schnell klar, dass er das Tempo an der Spitze nicht mitgehen konnte. Über die 35 km war er 14. geworden.

Anzeige
Anzeige
Weitere Inhalte
2025 Diamond League - Silesia
News

Leichtathletik-WM 2025 live: TV-Übertragung, deutsche Starter und mehr

  • 20.09.2025
  • 09:03 Uhr
Gut drauf: Yemisi Ogunleye
News

Ein Stoß und weiter: Ogunleye souverän ins Kugel-Finale

  • 20.09.2025
  • 08:50 Uhr
Im WM-Finale: Henrik Janssen
News

Janssen und Sosna stehen im Diskus-Finale

  • 20.09.2025
  • 08:50 Uhr
Was geht für Leo Neugebauer in Tokio?
News

Zehnkampf: Leo Neugebauer mit solidem Start in die WM

  • 20.09.2025
  • 08:49 Uhr

NFL: Kansas City Chiefs abgehängt? Neues "meistgehasstes" Team

  • Video
  • 04:58 Min
  • Ab 0
Rugby Frauen-WM - 1. Halbfinale: Neuseeland vs. Kanada im Relive
Episode

Rugby Frauen-WM - 1. Halbfinale: Neuseeland vs. Kanada im Relive

  • 155:49 Min
  • Ab 0

NFL: Amon-Ra St. Brown sauer auf eigene Fans

  • Video
  • 02:00 Min
  • Ab 0

NFL: Washington Commanders bekommen neues "Legenden-Stadion"

  • Video
  • 01:33 Min
  • Ab 0

Rugby-WM Frauen: So viel wissen die Deutschen über die Randsportart

  • Video
  • 01:33 Min
  • Ab 0

FC Augsburg: Sandro Wagner reumütig - "Muss mich verbessern"

  • Video
  • 01:19 Min
  • Ab 0