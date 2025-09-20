Anzeige
Leichtathletik-WM 2025 - Henrik Janssen und Mika Sosna stehen im Diskus-Finale

  • Aktualisiert: 20.09.2025
  • 08:50 Uhr
  • SID

Zwei von drei deutschen Diskuswerfern haben es bei der Leichtathletik-WM ins Finale geschafft.

Der deutsche Meister Henrik Janssen (Magdeburg) zog mit seinen 66,47 m als Fünfter der Qualifikation in die Entscheidung um die Medaillen ein, Mika Sosna (64,99/Hamburg) zitterte sich als Zwölfter weiter. Ausgeschieden ist hingegen Steven Richter (Chemnitz), dem seine 64,06 m als 13. nicht zum Weiterkommen reichten.

"Mein Ziel im Finale sind die Top Acht. Ich bin sehr optimistisch", sagte Janssen: "Einen durchkriegen und dann kann das schon richtig gut aussehen. So gut war ich noch nie drauf."

Die Top-Favoriten um Weltrekordler Mykolas Alekna, der 20 Jahre nach dem letzten Titel seines Vaters Virgilijus Alekna sein erstes WM-Gold holen will, gaben sich keine Blöße.

Der Litauer schaffte 65,39 m, auch sein Bruder Martynas (67,16) ist im Finale dabei. Titelverteidiger Daniel Stahl (Schweden) schaffte mit 69,90 m die beste Weite der Qualifikation, Ex-Weltmeister Kristjan Ceh (Slowenien) warf 68,08 m. "Das Niveau ist krass. Dass Steven als 13. raus ist, ist wirklich bitter", sagte Janssen.

Roje Stona, der Überraschungs-Olympiasieger von Paris, war nicht am Start. Der Jamaikaner möchte in Zukunft für die Türkei starten, der Nationenwechsel ist aber noch nicht vollzogen.

