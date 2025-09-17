Anzeige
Die Leichtathletik-WM 2025 live auf Joyn

Leichtathletik-WM 2025: Julian Weber im Speerwurf-Finale - endet der Fluch?

  • Aktualisiert: 17.09.2025
  • 15:35 Uhr
  • SID

Mit Statement ins Finale: Gold-Hoffnung Julian Weber hat bei der Leichtathletik-WM 2025 die erste Hürde auf dem Weg zur ersehnten Speerwurf-Medaille souverän gemeistert.

Zwei Würfe und weiter: Gold-Hoffnung Julian Weber (Mainz) hat bei der Leichtathletik-WM die erste Hürde auf dem Weg zur ersehnten Medaille locker gemeistert. Der 31-Jährige schaffte in der Qualifikation am Mittwoch im zweiten Versuch starke 87,21 m und zog damit in die Entscheidung am Donnerstag ein (12.23 Uhr live auf Joyn). Dann hofft Weber im Nationalstadion auf die Erfüllung seines großen Traums - seine erste WM-Medaille.

"Ich bin mega happy, dass ich hier heute überhaupt stehe und werfen kann", sagte Weber, der im Vorbereitungscamp in Miyazaki flach gelegen hatte, in der ARD: "Es war ein Virus oder so. Auf jeden Fall ging es mir da nicht so gut. Umso glücklicher und dankbarer bin ich, dass ich jetzt hier trotzdem die Quali geschafft habe. Es war nicht der schönste Wurf, aber Hauptsache relativ weit."

Anzeige
Anzeige
Immer gut gelaunt: Leo Neugebauer

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Die Leichtathletik-WM 2025 auf Joyn

Die Leichtathletik-WM von Tokio im kostenlosen Livestream auf Joyn streamen.

Anzeige

Weber hat in diesem Jahr erstmals die magische 90-Meter-Marke geknackt und ist mit seinen 91,51 m als Nummer eins der Welt nach Japan gereist. In Tokio will der Sportsoldat endlich seinen WM-Fluch besiegen, denn auf der ganz großen Bühne hat es für den Europameister von 2022 bisher nicht zu einer Medaille gereicht, obwohl er oft als Mitfavorit galt. Im ersten Durchgang warf Weber 82,29 m zum Warmwerden.

Bei den Weltmeisterschaften 2022 und 2023 wurde Weber jeweils Vierter, auch vor vier Jahren bei Olympia in Tokio musste sich Weber mit dem undankbarsten aller Ränge zufrieden geben - 14 Zentimeter fehlten ihm damals zu einer Medaille. Bei Olympia in Paris wurde Weber Sechster.

Auch diesmal ist die Konkurrenz wieder gewaltig. Paris-Olympiasieger Arshad Nadeem (85,28/Pakistan), Titelverteidiger und Tokio-Olympiasieger Neeraj Chopra (84,85/Indien) stehen ebenfalls im Finale und werden sehr hoch eingeschätzt. Außerdem dabei sind unter anderem die Ex-Weltmeister Anderson Peters (89,53/Grenada) und Julius Yego (85,96/Kenia) sowie London-Olympiasieger Keshorn Walcott (83,93/Trinidad & Tobago), die sich alle in diesem Jahr schon stark zurückgemeldet haben. Mit dem Brasilianer Luiz da Silva (81,12) scheiterte nur ein Medaillenkandidat in der Qualifikation.

Mehr Sport:
ran-App wird abgeschaltet
News

ran App wird abgeschaltet - so geht es weiter

  • 17.09.2025
  • 17:02 Uhr
2025 Diamond League - Silesia
News

Leichtathletik-WM 2025 live: TV-Übertragung, deutsche Starter und mehr

  • 17.09.2025
  • 16:15 Uhr

NFL-Star Keenan Allen schockt Internet mit seiner Schulter

  • Video
  • 01:37 Min
  • Ab 0

NFL: Donald Trump giftet wieder! Seine Attacken gegen die NFL

  • Video
  • 02:24 Min
  • Ab 0

NFL: Jordan Love verbreitet Angst - "Hau mich nicht!"

  • Video
  • 05:44 Min
  • Ab 0

Laver Cup: Carlos Alcaraz überzeugt mit neuer Frisur

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0

Leichtathletik-WM: Drama um deutschen Marathonstar kurz vor Ziellinie

  • Video
  • 01:23 Min
  • Ab 0

Laura Dahlmeier: Rettungsteam entscheidet sich wieder gegen Bergung

  • Video
  • 01:12 Min
  • Ab 0

NFL: Wie bitte? Dolphins-Coach McDaniel mit skurriler Aussage

  • Video
  • 01:02 Min
  • Ab 0

NFL: Kansas-City-Chiefs-Star Travis Kelce heftig kritisiert! Das steckt dahinter

  • Video
  • 01:50 Min
  • Ab 0