Leichtathletik-WM 2025 - Thriller in Tokio: Leo Neugebauer kann auf Gold hoffen

Nach dem Aus von Top-Favorit Sander Skotheim bahnt sich bei der Leichtathletik-WM im Zehnkampf ein super spannendes Rennen um die Medaillen an - und Leo Neugebauer (Stuttgart) ist weiter mittendrin. Zehnkämpfer Leo Neugebauer (Stuttgart) geht nach einem herausragenden Speerwurf bei der Leichtathletik-WM in Tokio im Rennen um Gold als Führender in die abschließenden 1500 m, die um 13:45 Uhr starten. HIER KOSTENLOS STREAMEN: Die Leichtathletik-WM 2025 auf Joyn

Leichtathletik-WM 2025 live: TV-Übertragung, deutsche Starter und mehr Der 25-Jährige warf mit 64,34 m persönliche Bestleistung und hat nun 15 Punkte Vorsprung auf Kyle Garland (USA). Der Olympia-Zweite und Garland gelten als etwa gleich gute Läufer. Neugebauer muss aber auch noch Ayden Owens-Delerme fürchten, der Puerto Ricaner hat über 100 Zähler Rückstand, ist aber über die 1500 m deutlich stärker einzuschätzen.

Nach dem Aus von Top-Favorit Sander Skotheim bahnt sich damit ein immens spannendes Rennen um die Medaillen an. Niklas Kaul (Mainz) setzte mit einem starken Speerwurf auf 78,19 m zwar seine Aufholjagd fort und liegt nun auf Rang vier, kann im Rennen um die Podestplätze aber unter normalen Umständen wohl nicht mehr eingreifen.

