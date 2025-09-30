Para-Leichtathletik: Kugelstoßer Niko Kappel zum dritten Mal Weltmeister

Para-Leichtathlet Nico Kappel hat zum dritten Mal WM-Gold im Kugelstoßen geholt.

Der kleinwüchsige Athlet vom VfB Stuttgart triumphierte am Dienstag bei den Weltmeisterschaften in Neu-Delhi und sicherte sich nach 2017 sowie 2024 erneut den Titel.

Für den 30-Jährigen war es die neunte WM-Medaille seit seinem Debüt 2015.

"Mir tut alles weh. Mein Ellbogen, meine Finger, alles. Aber das ist mir gerade scheißegal. Heute ging es um den Titel. Und den haben wir gewonnen. Deshalb bin ich extrem erleichtert", sagte der Paralympics-Sieger von Rio 2016 nach dem Wettkampf: "Ich habe heute die Zähne zusammengebissen und alles rausgehauen, was ging. Aber das war auf der letzten Rille."