Die deutsche Springreiterin Madlen Boy ist nach einem Trainingsunfall ums Leben gekommen. Die Hintergründe sind noch unbekannt.

Tragödie im deutschen Reitsport. Die Springreiterin Madlen Boy ist nach einem Trainingsunfall im Alter von 19 Jahren verstorben. Die Bestätigung erfolgte durch den Pferdesportverband Hannover.

Die genauen Hintergründe sind noch unklar. Der Vorfall soll sich bereits am 6. März ereilt haben. Ein eingetroffener Notarzt konnte Boy nicht mehr retten.

Der PSV Hannover reagierte auf "Instagram" mit einem emotionalen Statement. Darin wird Katharina Gausmann, Vorsitzende des Disziplinausschusses Springen, unter anderem mit den Worten zitiert:

"Die Nachricht von Madlens Tod können wir alle noch gar nicht fassen. Sie war nicht nur eine besonders talentierte Reiterin, sondern ein sehr fröhlicher, hilfsbereiter und verbindlicher Mensch – einfach ein richtiger Sonnenschein, der immer alle zum Lachen brachte."

"Madlen war eine herausragende Reiterin, die mit ganz viel Gefühl anspruchsvolle Pferde gearbeitet und so weiterentwickelt hat, dass sie mit Ihnen großartige Erfolge erzielen konnte, und das alles schon in so jungen Jahren. Viel wichtiger aber – Madlen war eine so wunderbare und beeindruckende junge Dame", so ihr ehemaliger Trainer Jörg Münzner.

Boys langjähriger Wegbegleiter betonte darüber hinaus: "Gut gelaunt, fröhlich, herzlich, mitfühlend, dann aber auch ernst, fokussiert, zielstrebig, selbstkritisch, und kritikfähig, dabei ihre Meinung immer auf liebenswerte Art und Weise vertretend. Ich werde das alles so vermissen, ihr fröhliches 'Hallo Jörg' werde ich für immer in Erinnerung behalten."