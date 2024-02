Der Laureus World Sports Award ist die prestigeträchtigste Auszeichnung im Sport. Am 22. April 2024 findet die 25. Ausgabe der Preisverleihung in Madrid statt. Mit dabei: Die weltbesten Athleten und Stars des Sports.

Nominierte werden am 26. Februar bekannt gegeben

Die Nominierten für die diesjährige Preisverleihung in sieben Kategorien werden am 26. Februar bekannt gegeben.

Während Madrid zum ersten Mal Gastgeber der Laureus World Sports Awards ist, findet die Veranstaltung nach Barcelona (2006, 2007) und Sevilla (2021 und 2022) bereits zum fünften Mal in Spanien statt. Spanien hat bei den Laureus Awards beachtliche Erfolge erzielt - das Land liegt bei der Gesamtzahl der Gewinner auf Platz drei.

Im Rahmen der Laureus World Sports Awards Show wird auch der Laureus Sport for Good Award verliehen, mit dem eine Person oder eine Organisation ausgezeichnet wird, die einen bedeutenden Beitrag dazu geleistet hat, das Leben von Kindern und Jugendlichen durch Sport zu verbessern. Laureus feiert nicht nur die Besten im Sport, sondern will auch zeigen, was der Sport in der Welt bewirken kann.

Die Gewinner der Laureus World Sports Awards werden von einer Sportjury aus 69 lebenden Legenden des Sports gekürt.