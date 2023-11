Biathlon: Doll führt DSV-Aufgebot in Östersund an

Anzeige

Angeführt von Ex-Weltmeister Benedikt Doll starten die deutschen Biathletinnen und Biathleten in den ersten Weltcup der WM-Saison im schwedischen Östersund (25. November bis 3. Dezember). Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag mit. Der 33-Jährige, zweifacher Bronzemedaillengewinner bei Olympia 2018 sowie Sprint-Weltmeister 2017, geht in seine letzte aktive Saison.

Neben Doll gehört auch Roman Rees aufgrund seiner Leistungen in der vergangenen Saison zur Mannschaft für den Auftakt. Zudem dürfen Philipp Nawrath, Justus Strelow, David Zobel und Johannes Kühn die Reise nach Schweden antreten.

Nach dem Karriereende von Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick müssen die deutschen Frauen eine große sportliche Lücke füllen. Das Trio Vanessa Voigt, Hanna Kebinger und Sophia Schneider, das neben Herrmann-Wick bei der Heim-WM im Februar zu Staffel-Silber gelaufen war, ist nach dem letzten Winter fest im Team. Janina Hettich-Walz, Franziska Preuss und Selina Grotian komplettieren das Östersund-Team.

Das deutsche Männer-Aufgebot: Benedikt Doll (SZ Breitnau), Roman Rees (SV Schauinsland), Philipp Nawrath (SK Nesselwang), Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg), David Zobel (SC Partenkirchen), Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl)

Das deutsche Frauen-Aufgebot: Vanessa Voigt (SV Rotterode), Hanna Kebinger (SC Partenkirchen), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf), Janina Hettich-Walz (SC Schönwald), Franziska Preuss (SC Haag), Selina Grotian (SC Mittenwald)