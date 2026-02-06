Cortina: Vonn absolviert erstes Abfahrtstraining

Lindsey Vonn tanzte mit ihren Teamkolleginnen, postete gut gelaunt Bilder auf Instagram und sang zu Musik von Usher. Die US-Amerikanerin hat sich beim ersten Test für ihr lädiertes Knie auch von einer über einstündigen Pause nicht aus der Ruhe bringen lassen: Das wenig aussagekräftige erste Training für die Olympia-Abfahrt am Sonntag (11.30 Uhr/ZDF und Eurosport) absolvierte sie ohne größere Zwischenfälle.

Wie Vonn nutzten die meisten Läuferinnen den ersten Probedurchgang wie gewohnt zum Kennenlernen - ans Renntempo wagten sich die meisten wenn überhaupt nur in einzelnen Abschnitten heran. Nachdem das ursprünglich für Donnerstag geplante erste Training aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der Wettervorhersage abgesagt worden war, mussten die meisten Fahrerinnen am Freitag zudem lange am Start ausharren. Dichter Nebel erschwerte die Sicht auf der Olimpia delle Tofane.

"Normaler Abfahrtstag... verzögert", schrieb Vonn zu einem gemeinsamen Foto mit ihren Teamkolleginnen, die sich die lange Wartezeit am Start mit Tänzen und Musik vertrieben. Auch die deutschen Starterinnen Emma Aicher und Kira Weidle-Winkelmann mussten sich gedulden und gingen auf der Strecke anschließend nicht immer volles Tempo.

Vonn hatte bei einem Sturz bei der Weltcup-Abfahrt am vergangenen Freitag in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie und Knochenprellungen erlitten. Auch ihr Meniskus ist lädiert. Die 41-Jährige will ihren Olympia-Traum aber nicht aufgeben und in Cortina, wo sie im Weltcup mit zwölf Erfolgen Rekordsiegerin ist, ihr famoses Comeback mit ihrer zweiten Goldmedaille bei einer Olympia-Abfahrt nach 2010 krönen.