Die NFL wird in der Saison 2026 ihr erstes Auslandsspiel in Melbourne austragen. Jetzt steht fest, welche zwei Teams sich in der australischen Metropole gegenüberstehen werden.

Die NFL expandiert immer weiter, in der kommenden Saison sind nach derzeitigem Stand neun Auslandsspiele geplant. Erstmals überhaupt wird die Liga ein Spiel in Australien austragen, die Metropole Melbourne wird Schauplatz des Spiels.

Jetzt hat die NFL bekannt gegeben, welche zwei Teams sich im Melbourne Cricket Ground in Down Under gegenüberstehen werden - und die Paarung hat es in sich. Die beiden NFC-West-Rivalen Los Angeles Rams und San Francisco 49ers bestreiten das Debütspiel in Australien. Die Rams werden als Heimteam geführt.

"Die Expansion nach Melbourne, Australien, einer wunderschönen Stadt mit einer reichen Sportgeschichte, unterstreicht unsere Ambitionen, ein globaler Sport zu werden und unser internationales Wachstum zu beschleunigen", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell.

Und weiter: "Wir freuen uns darauf, in diesem für die NFL wichtigen Markt Geschichte zu schreiben und einen bedeutenden nächsten Schritt zur Erweiterung unserer internationalen Präsenz zu machen."