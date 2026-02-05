- Anzeige -
American Football

NFL gibt Paarung für erstes International Game in Melbourne bekannt - Los Angeles Rams treffen auf Rivalen

  • Aktualisiert: 05.02.2026
  • 20:42 Uhr
  • ran.de

Die NFL wird in der Saison 2026 ihr erstes Auslandsspiel in Melbourne austragen. Jetzt steht fest, welche zwei Teams sich in der australischen Metropole gegenüberstehen werden.

Die NFL expandiert immer weiter, in der kommenden Saison sind nach derzeitigem Stand neun Auslandsspiele geplant. Erstmals überhaupt wird die Liga ein Spiel in Australien austragen, die Metropole Melbourne wird Schauplatz des Spiels.

Jetzt hat die NFL bekannt gegeben, welche zwei Teams sich im Melbourne Cricket Ground in Down Under gegenüberstehen werden - und die Paarung hat es in sich. Die beiden NFC-West-Rivalen Los Angeles Rams und San Francisco 49ers bestreiten das Debütspiel in Australien. Die Rams werden als Heimteam geführt.

"Die Expansion nach Melbourne, Australien, einer wunderschönen Stadt mit einer reichen Sportgeschichte, unterstreicht unsere Ambitionen, ein globaler Sport zu werden und unser internationales Wachstum zu beschleunigen", sagte NFL-Commissioner Roger Goodell.

Und weiter: "Wir freuen uns darauf, in diesem für die NFL wichtigen Markt Geschichte zu schreiben und einen bedeutenden nächsten Schritt zur Erweiterung unserer internationalen Präsenz zu machen."

Genauer Termin noch offen

Jacinta Allan, Premierministerin des australischen Bundesstaates Victoria, erklärte, das Gastspiel der NFL in Melbourne sei  "ein Gewinn für die Arbeitsplätze, ein Gewinn für die Unternehmen und ein Gewinn für die Fans, die American Football im legendären MCG sehen können".

Wann genau das Spiel stattfinden wird, ist derzeit noch unklar. Der finale Spielplan der NFL-Saison 2026 wird im Mai veröffentlicht, die Termine der International Games werden meist ein paar Tage zuvor bekannt gegeben. Schon jetzt aber stellt die gewaltige Zeitverschiebung die NFL-Planer vor eine Denkaufgabe.

Laut NFL-Insider Ari Meirov gibt es Überlegungen, das Spiel bereits in Woche eins und sogar schon vor dem eigentlichen Season Opener auszutragen, um den Teams mehr Zeit zu geben, vor Woche zwei zurückzukehren und sich wieder zu akklimatisieren. Der Zeitunterschied zwischen der US-Westküste und Melbourne beträgt 19 Stunden.

