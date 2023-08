Mindestens zwölf Tote bei Stadiongedränge in Madagaskar

Thomas Meunier sorgt mit Tweet zu Transgender-Gesetz für Wirbel

Diesen Tweet dürfte Thomas Meunier schnell bereut haben. Der belgische Rechtsverteidiger von Borussia Dortmund verbreitete einen Online-Artikel von "RTBF", dem französischsprachigen öffentlich-rechtlichen Rundfunksender seiner Heimat, in dem es um ein neues Transgender-Gesetz geht. Demnach sollen Menschen in Belgien das Recht haben, ihren Vornamen und ihr Geschlecht mehrmals in ihrem Leben zu ändern. Meunier kommentierte diesen Plan in seinem Tweet so: "Die Welt geht in die Brüche, und zwar mit großer Geschwindigkeit." Diese Ansicht rief vor allem in seiner Heimat, aber auch unter deutschsprachigen Fußballfans heftige Kritik hervor. Der Tweet wurde binnen anderthalb Tagen fast 400 mal kommentiert, fast 800 mal retweetet, aber auch mehr als 2000 mal geliked. Auf die Nachfrage eines Users, ob er sich im "Transphobie-Modus" befinde, antwortete Meunier: "Du wirst kaum jemanden finden, der offener ist als ich. Ich bin einfach der Meinung, dass wir nicht an einen Punkt kommen dürfen, an dem es kein Zurück mehr gibt." Es sei zu spät für einen Rückzieher, wenn auf die Missstände hingewiesen werde. Seine Kritik beziehe sich auf die Reform, nicht auf die sexuelle Orientierung. © imago, Twitter!@ThomMills